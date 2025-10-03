Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha surge como un homenaje al día de 1917 se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, cuando unos profesionales se reunieron para debatir algunos aspectos claves relacionados con esta profesión que cuida la salud bucal y de esta forma, la salud de las personas. Casi una década más tarde, en 1925, en el segundo Congreso de FOLA realizado en la ciudad de Buenos Aires, el delegado argentino Raúl Loustalán propuso que el 3 de octubre fuera la fecha oficial para celebrar el Día de la Odontología en Latinoamérica. La Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países que tienen este día dedicado a los profesionales de la higiene bucal.