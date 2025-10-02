Secciones
DeportesFútbol

River mueve fichas: el "11" titular que piensa Gallardo para enfrentar a Racing en Copa Argentina

Entre bajas, regresos y apuestas ofensivas, el DT busca cortar la racha negra de cuatro caídas.

River mueve fichas: el 11 titular que piensa Gallardo para enfrentar a Racing en Copa Argentina
Hace 2 Hs

River llegó a Rosario con la obligación de cortar una racha de cuatro derrotas seguidas y mantener viva la ilusión de la Copa Argentina. En el entrenamiento de Cardales se empezaron a ver pistas del once que planea Marcelo Gallardo, aunque todavía hay varias dudas por resolver.

En defensa, el regreso de Lautaro Rivero es un hecho después de descansar ante Riestra, mientras que la incógnita pasa por su acompañante: Lucas Martínez Quarta, de flojo partido, compite con Paulo Díaz por un lugar. Además, Gonzalo Montiel recuperará la banda derecha y Marcos Acuña seguirá en el lateral izquierdo.

En el medio campo, Juan Carlos Portillo ocupará la zona central ante la casi segura baja de Enzo Pérez, que apenas pudo entrenarse de manera liviana tras los siete puntos de sutura en la rodilla. Más adelante, Giuliano Galoppo continuará llegando al área y la creación recaerá en Juanfer Quintero, que frente a Riestra completó un partido entero por primera vez desde junio.

El debate se abre en las dos posiciones vacantes: Kevin Castaño pelea por estar cerca de Portillo para reforzar la contención, mientras que Nacho Fernández se perfila para acompañar a Quintero en la generación de juego. Otra alternativa es la inclusión de Santiago Lencina, quien podría aportar desequilibrio, o incluso un esquema con Facundo Colidio como segundo delantero.

La probable formación

La idea de Gallardo es poner a Armani; Montiel, Martínez Quarta o Díaz, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo; Quintero, Fernández; y Salas. 

“Lamento no haber podido darles a los hinchas un equipo que los represente”, reconoció el DT en medio de la incertidumbre que todavía rodea al "11" inicial.

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubCopa ArgentinaMarcelo GallardoMarcos AcuñaGonzalo MontielLucas Martínez QuartaPaulo Díaz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Comentarios