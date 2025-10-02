River mueve fichas: el "11" titular que piensa Gallardo para enfrentar a Racing en Copa Argentina

El debate se abre en las dos posiciones vacantes: Kevin Castaño pelea por estar cerca de Portillo para reforzar la contención, mientras que Nacho Fernández se perfila para acompañar a Quintero en la generación de juego. Otra alternativa es la inclusión de Santiago Lencina, quien podría aportar desequilibrio, o incluso un esquema con Facundo Colidio como segundo delantero.