River mueve fichas: el "11" titular que piensa Gallardo para enfrentar a Racing en Copa Argentina

River llegó a Rosario con la obligación de cortar una racha de cuatro derrotas seguidas y mantener viva la ilusión de la Copa Argentina. En el entrenamiento de Cardales se empezaron a ver pistas del once que planea Marcelo Gallardo, aunque todavía hay varias dudas por resolver.
En defensa, el regreso de Lautaro Rivero es un hecho después de descansar ante Riestra, mientras que la incógnita pasa por su acompañante: Lucas Martínez Quarta, de flojo partido, compite con Paulo Díaz por un lugar. Además, Gonzalo Montiel recuperará la banda derecha y Marcos Acuña seguirá en el lateral izquierdo.
En el medio campo, Juan Carlos Portillo ocupará la zona central ante la casi segura baja de Enzo Pérez, que apenas pudo entrenarse de manera liviana tras los siete puntos de sutura en la rodilla. Más adelante, Giuliano Galoppo continuará llegando al área y la creación recaerá en Juanfer Quintero, que frente a Riestra completó un partido entero por primera vez desde junio.
El debate se abre en las dos posiciones vacantes: Kevin Castaño pelea por estar cerca de Portillo para reforzar la contención, mientras que Nacho Fernández se perfila para acompañar a Quintero en la generación de juego. Otra alternativa es la inclusión de Santiago Lencina, quien podría aportar desequilibrio, o incluso un esquema con Facundo Colidio como segundo delantero.
La probable formación
La idea de Gallardo es poner a Armani; Montiel, Martínez Quarta o Díaz, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo; Quintero, Fernández; y Salas.
“Lamento no haber podido darles a los hinchas un equipo que los represente”, reconoció el DT en medio de la incertidumbre que todavía rodea al "11" inicial.