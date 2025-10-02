Murió Jane Goodall, "la mujer de los chimpances": fue un ícono de la ecología del siglo 20

Jane Goodall: la niña que soñaba con África y se convirtió en pionera en el estudio de chimpancés

Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, la fascinación de Goodall por los animales comenzó a una edad muy temprana. "Aparentemente, desde que tenía 1 año y medio o 2 solía estudiar insectos, cualquier cosa, y esto gradualmente evolucionó, se desarrolló y creció. Luego leí libros como Dr. Dolittle y Tarzán. Entonces África tenía que ser mi objetivo", le dijo a Terry Wogan de la BBC en su programa de entrevistas en 1986.