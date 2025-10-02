Murió Jane Goodall, "la mujer de los chimpances": fue un ícono de la ecología del siglo 20

A los 91 años falleció Jane Goodall, la célebre primatóloga británica y una de las principales voces del conservacionismo. Reconocida por describir la conducta de los chimpancés en su hábitat natural, murió este miércoles en Los Ángeles mientras desarrollaba una gira de conferencias en Estados Unidos.
Según informó en un comunicado el instituto que lleva su nombre, la causa del deceso fue natural. Goodall, quien fue Mensajera de la Paz de la ONU, mantuvo una carrera científica inusualmente extensa. Desafió las normas científicas tradicionales al sumergirse en el mundo de los chimpancés que observó y tomar medidas como darles nombres en lugar de identificarlos por números.
La comunidad investigadora destacó sus aportes sobre cómo los chimpancés salvajes se crían, establecen jerarquías, interactúan y se comunican, calificándolos como “uno de los grandes logros científicos del mundo occidental”.
Jane Goodall: la niña que soñaba con África y se convirtió en pionera en el estudio de chimpancés
Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, la fascinación de Goodall por los animales comenzó a una edad muy temprana. "Aparentemente, desde que tenía 1 año y medio o 2 solía estudiar insectos, cualquier cosa, y esto gradualmente evolucionó, se desarrolló y creció. Luego leí libros como Dr. Dolittle y Tarzán. Entonces África tenía que ser mi objetivo", le dijo a Terry Wogan de la BBC en su programa de entrevistas en 1986.
Cuando tenía 4 años, desesperada por saber cómo salen los huevos de las gallinas, se escondió dentro de un gallinero para esperar a verlo. Cuando finalmente regresó, su madre había llamado a la policía ya que llevaba horas desaparecida.
A los 10 años solía repetir que quería irse a África a vivir con animales salvajes. Era plena Segunda Guerra Mundial y muchas personas se burlaban de su sueño, pero no su madre, Margaret. "Me dijo: 'Si realmente quieres hacer esto, tendrás que trabajar muy duro. Aprovecha cada oportunidad. Y si no te rindes, tal vez encuentres la manera'". Y eso fue exactamente lo que ella hizo.
"Cuando ya trabajaba y había ahorrado dinero, una amiga de la escuela me invitó a visitarla en Kenia. Allí conocí al famoso antropólogo Louis Leakey, quien me ofreció la oportunidad de estudiar a los chimpancés, algo que nadie había hecho", contó.
Según Goodall fue difícil obtener el permiso de lo que entonces era el gobierno colonial británico. "Ellos argumentaron: 'No vamos a asumir la responsabilidad. Esta es una idea estúpida, una joven que se va a internar en la selva'. Pero al final, como Leaky insistió, dijeron: 'Está bien, pero tiene que tener a alguien con ella'". Esa persona fue su madre.
Jane Goodall: la joven que revolucionó la ciencia con sus hallazgos sobre chimpancés
Cuando Jane Goodall arribó a Tanzania el 14 de julio de 1960, lo hizo siendo apenas una joven estudiante de secretariado. Sin embargo, esa falta de educación científica formal, lejos de convertirse en una limitación, fue lo que —según ella misma y otros expertos— le permitió mirar con una mente abierta y desafiar los conceptos establecidos.
Fue pionera en observar a los chimpancés utilizando herramientas, hecho que desbarató la creencia de que esta habilidad pertenecía solo a los humanos. Los vio cortar ramas, quitarles las hojas e introducirlas en agujeros para atrapar termitas. Tal fue la trascendencia de la revelación que, de acuerdo con lo narrado en el documental Jane's Journey (2010), Louis Leakey reaccionó diciendo: “Ahora debemos redefinir herramienta, redefinir ser humano o aceptar que los chimpancés son humanos”.
Goodall también documentó que los chimpancés son omnívoros, que expresan afecto abrazándose, besándose o haciéndose cosquillas, pero que al mismo tiempo pueden ser violentos entre ellos. Su mérito, sin embargo, trascendió lo académico: supo acercar la naturaleza a la sociedad. Prueba de ello es la célebre imagen captada por su esposo, el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, en la que se la ve en Tanzania agachada, extendiendo su mano hacia Flint, el primer chimpancé nacido en Gombe tras su llegada, mientras el pequeño alarga su brazo para alcanzarla.