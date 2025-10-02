Iniciativas frente a las quemas de vegetación

Los estudios del aire de Tucumán realizados por la UNT junto con el Conicet demuestran que la atmósfera tucumana tiene altos niveles de contaminación, muy por encima de los parámetros establecidos por los organismos internacionales. Y en el informe de los registros satelitales se ha advertido un promedio de 52 focos de fuego por día. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la OMS y organismos europeos advirtieron sobre los efectos del material particulado fino (PMF 2.5), producto de la combustión de biomasas (elementos vegetales). Mientras más pequeñas son las partículas suspendidas en el ambiente, mayor es la probabilidad de que causen enfermedades. Esto afecta directamente la salud, sobre todo en niños, adultos mayores, personas con asma o enfermedades respiratorias.