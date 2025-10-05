Estudios en ratones muestran que las expresiones faciales reflejan los pensamientos

"Para nuestra sorpresa, descubrimos que podemos obtener tanta información sobre lo que el ratón estaba 'pensando' como la que pudimos obtener registrando la actividad de docenas de neuronas", afirmó el autor Zachary Mainen, investigador principal de la Fundación. Los movimientos faciales, como mover levemente el hocico o sacar la lengua, daban tanta información sobre lo que pensaba el ratón como poblaciones de 100 o 200 neuronas.