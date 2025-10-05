Estudios en ratones muestran que las expresiones faciales reflejan los pensamientos

El descubrimiento realizado por un equipo de la Fundación Champalimaud de Portugal coloca en el rango de científica la frase del filósofo romano Cicerón: "La cara es el espejo del alma". Mediante técnicas de aprendizaje automático el grupo portugués demostró que los movimientos faciales de ratones reflejan sus pensamientos ocultos.
La prestigiosa revista Nature Nueorscience, dio difusión al hallazgo que podría ofrecer una perspectiva sin precedentes sobre la función cerebral, pero también señala la necesidad de considerar la protección de la privacidad mental.
La nueva investigación muestra que estrategias de ratones pueden descifrarse a partir de sutiles movimientos faciales. Según los autores, esto demuestra que el contenido de la mente puede leerse en grabaciones de video, lo que podría ofrecer nuevas y poderosas herramientas de investigación y diagnóstico.
"Para nuestra sorpresa, descubrimos que podemos obtener tanta información sobre lo que el ratón estaba 'pensando' como la que pudimos obtener registrando la actividad de docenas de neuronas", afirmó el autor Zachary Mainen, investigador principal de la Fundación. Los movimientos faciales, como mover levemente el hocico o sacar la lengua, daban tanta información sobre lo que pensaba el ratón como poblaciones de 100 o 200 neuronas.
Beneficios
La practicidad es lo que hace tan trascendental el descubrimiento. "Tener un acceso tan fácil al contenido oculto de la mente podría suponer un importante impulso para la investigación cerebral", agregó Mainen.
Según los autores, este estudio abre un camino para estudiar el cerebro de forma no invasiva. Su funcionamiento en la salud y la enfermedad ayudaría a comprender mejor su función. "Nuestro estudio demuestra que los videos no son solo registros del comportamiento, sino que también pueden ofrecer una visión detallada de la actividad cerebral", aseguró el autor Alfonso Renart, investigador principal de la Fundación Champalimaud.