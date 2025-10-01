Imputaron a una acompañante terapéutica por simular la profesión de psicóloga

Se realizó este miércoles una audiencia por instrucciones del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, Diego Hevia. Allí, la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, relató los hechos atribuidos a la directora de un centro terapéutico educativo (licenciada en psicología) y a su empleada (acompañante terapéutica). La calificación legal para la primera es por el delito de usurpación de títulos y honores en concurso ideal con estafas. En tanto, a la segunda se la acusa por simular la profesión (cursa la carrera de Psicología pero aún adeuda materias para recibirse).