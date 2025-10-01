La artista tucumana Juliana Isas y China Roldán, músicas de Benito Cerati, se presentan en Tucumán

Dos universos musicales se cruzan en una gira por el norte argentino. La multiinstrumentista tucumana Juliana Isas y la tecladista y cantautora rosarina China Roldán se presentan juntas en una serie de conciertos, llevando al escenario sus proyectos solistas. La Gira NOA de las artistas hará su parada el 16 de octubre en CITÁ (Lamadrid 1457), a las 21.30.