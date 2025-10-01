Secciones
La artista tucumana Juliana Isas y China Roldán, músicas de Benito Cerati, se presentan en Tucumán

La Gira NOA de las artistas hará su parada el 16 de octubre en CITÁ (Lamadrid 1457).

Dos universos musicales se cruzan en una gira por el norte argentino. La multiinstrumentista tucumana Juliana Isas y la tecladista y cantautora rosarina China Roldán se presentan juntas en una serie de conciertos, llevando al escenario sus proyectos solistas. La Gira NOA de las artistas hará su parada el 16 de octubre en CITÁ (Lamadrid 1457), a las 21.30.

TICKETS EN ALPOGO.COM/JULIANAISASCHINAROLDAN TRANSFERENCIAS AL ALIAS: GIRANOA.NEO

Juliana Isas presenta TP1, su primer trabajo como solista: un álbum conceptual que entrelaza el friki pop, con variaciones picarescas. Por su parte, China Roldán llega con Hermanada, un disco que cruza neo soul, R&B, ritmos latinos y canción argentina.

PREVENTA $15000 GENERAL Y PUERTA $18000

Con trayectorias que incluyen colaboraciones con Natalie Pérez, Lito Vitale, Paula Maffia y más, actualmente ambas forman parte de la banda de Benito Cerati. Proponen una experiencia sonora donde las voces, los sintetizadores, el piano, las cuerdas pulsadas y los beats en vivo se combinan entrelazando sus estilos.

