La insólita noche en que Richard Gere acabó en casa de Imanol Arias y ocurrió lo que nadie esperaba

Imanol Arias sorprendió al público del Late Xou de Marc Giró al compartir una de las anécdotas más surrealistas de su vida: una noche en Madrid en la que Richard Gere terminó en su propia casa.
Todo ocurrió en una gala sobre el Dalai Lama en la discoteca Joy Eslava, organizada junto a Vogue y otras revistas. En el evento, Gere pidió que en su mesa hubiera actores, lo que le llevó a coincidir con Sofía de Habsburgo, Ana Obregón y Pastora Vega.
Al terminar la gala, el protagonista de Pretty Woman buscaba un ambiente más íntimo y relajado. Fue entonces cuando, entre risas y miradas cómplices, Pastora Vega sugirió llevarlo a casa de Arias, donde la noche daría un giro inesperado.
El Seat Ibiza “System Porsche” que confundió a Gere
Antes de llegar a la casa, Arias tuvo que sacar de su garaje un Seat Ibiza “System Porsche”, regalo por un premio. Richard Gere, al verlo, exclamó: “Wow, it’s a Porsche!”. El actor español, con su inglés improvisado, contestó: “No, it’s a Seat”.
El malentendido fue total: Gere entendió que le hablaban de un “asiento” y acabó conduciendo él mismo el coche por Madrid a 140 km/h, mientras la escolta policial que lo acompañaba se perdía en el camino.
El corto de Almodóvar que conquistó a Gere
Ya en casa de Imanol Arias, la velada continuó con un toque muy español. El actor contó que le enseñaron un corto de Pedro Almodóvar protagonizado por Bibi Andersen, lo que fascinó a Richard Gere, que se quedó un buen rato disfrutando de la experiencia.
La situación fue tan surrealista que Arias incluso despertó a su hermano para que se duchara y comprobara que aquello era real.
La broma de Pastora Vega que Gere nunca olvidó
El momento más cómico llegó cuando Gere subió al baño. En tono de confidencia, Imanol le dijo a Pastora: “¡Tócale, tócale todo!”. Una ocurrencia que, según el actor, Vega nunca le perdonará.
Desde entonces, cada vez que Arias se ha cruzado con Gere, el actor norteamericano recuerda aquella noche única en Madrid. Y aunque lo vivido fue inolvidable, lo que más se le quedó grabado fue, curiosamente, el corto de Almodóvar.