Efemérides del miércoles 1 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha se festeja desde 1977 por iniciativa de la Unión Vegetariana Internacional, si bien fue la Sociedad Vegetariana de Estados Unidos la que comenzó con la celebración un año antes, no tardó en ser adoptada a nivel global. Esta efeméride propone concientizar acerca del régimen alimentario basado en la ingesta de vegetales, frutas, legumbres y cualquier alimento que no involucre carne. Conocida también como Día Mundial de los Vegetarianos, la celebración pretende difundir este estilo de vida que, año tras año, suma nuevos adeptos.