Condenan a un hombre en Famaillá por arrebatarle el celular a un niño de siete años

El convenio fue presentado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros. Allí, el auxiliar de fiscal Hugo Campos, por delegaciones expresas de la titular Mónica García de Targa, oralizó ante el juez interviniente el acuerdo. Como requisito formal, el hombre reconoció su culpabilidad como autor penalmente responsable del delito de hurto simple. Además de la pena arribada, el convenio implica una serie de reglas de conducta que el imputado deberá cumplir por el plazo de dos años, entre las que figuran la prohibición de acercarse a la casa de la víctima. A su vez, el dispositivo fue restituido a la familia del menor.