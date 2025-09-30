Secciones
Seguridad

Condenan a un hombre en Famaillá por arrebatarle el celular a un niño de siete años

El chico se encontraba sentado en un banco de la plazoleta del barrio Eva Perón cuando el acusado pasó corriendo y le sustrajo el teléfono. L

Centro Judicial de Monteros. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL Centro Judicial de Monteros. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Un hombre de 27 años fue condenado a la pena de dos meses de prisión condicional durante un acuerdo de juicio abreviado celebrado este martes por haberle robado el celular a un niño.

El convenio fue presentado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros. Allí, el auxiliar de fiscal Hugo Campos, por delegaciones expresas de la titular Mónica García de Targa, oralizó ante el juez interviniente el acuerdo. Como requisito formal, el hombre reconoció su culpabilidad como autor penalmente responsable del delito de hurto simple. Además de la pena arribada, el convenio implica una serie de reglas de conducta que el imputado deberá cumplir por el plazo de dos años, entre las que figuran la prohibición de acercarse a la casa de la víctima. A su vez, el dispositivo fue restituido a la familia del menor.

El caso

El día 25 de julio pasado, a las 23.15 , en circunstancias en que el niño de siete años se encontraba sentado en un banco de la plazoleta del barrio Eva Perón de la ciudad de Famaillá, el acusado le arrebató el celular. Luego huyó corriendo en dirección a la avenida Calchaquí, donde ocasionales transeúntes lo alcanzaron y lo retuvieron hasta entregarlo a la Policía.

Temas Famaillá
