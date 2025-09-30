Secciones
DeportesMás deportes

¿Cuándo podés retirar tu remera para los 21K de LA GACETA?

Los runners tucumanos palpitan la nueva edición de los 21K de LA GACETA. Los runners tucumanos palpitan la nueva edición de los 21K de LA GACETA.

Cuenta regresiva para el evento más esperado por la comunidad runner de Tucumán.

Hace 1 Hs

¿Ya viste lo hermosa que es la remera de este año? El domingo 5 de octubre se correrán los 21K de LA GACETA, con largada desde el Sheraton Hotel, en el parque 9 de Julio. La organización mostró en las redes sociales cómo será la indumentaria que se usará en esta nueva edición.

Acreditaciones y retiro de kits

- Lugar: Marathon Deportes (Mendoza y Maipú)

- Fechas y horarios:

Viernes 3 de octubre: de 10 a 20.

Sábado 4 de octubre: de 9 a 19.

- Requisitos obligatorios:

DNI original.

Certificado de apto médico (con fecha máxima de 30 días antes de la carrera).

Declaración del Corredor (se firma al retirar el kit).

Autorización de padres/tutores para menores de 18 años.

Retiro por terceros: hasta el 29 de septiembre se debe pedir autorización escribiendo a 21k@lagaceta.com.ar. La persona autorizada deberá presentar toda la documentación correspondiente del atleta.

- Importante: no se entregarán kits el domingo 5 de octubre.

Cronograma del domingo 5 de octubre

07.30: llegada de atletas a la zona de largada (Sheraton Hotel) y apertura de la Expo 21K.

08.00: largada 21K.

08.20: largada 10K.

08.30: largada 3K.

10.30: inicio de la Fiesta del Podio y entrega de premios.

Recomendación clave

La organización recuerda que sin acreditación ni kit no se podrá participar. Se aconseja planificar con tiempo la entrega para evitar contratiempos.

Temas 21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

A una semana de los 21K de LA GACETA: cómo acreditar, dónde retirar el kit y el cronograma de la gran fiesta del running

A una semana de los 21K de LA GACETA: cómo acreditar, dónde retirar el kit y el cronograma de la gran fiesta del running

Los 21K de LA GACETA ya tienen su merchandising oficial: la carrera también se vive fuera del circuito

Los 21K de LA GACETA ya tienen su merchandising oficial: la carrera también se vive fuera del circuito

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios