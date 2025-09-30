¿Cuándo podés retirar tu remera para los 21K de LA GACETA?

¿Ya viste lo hermosa que es la remera de este año? El domingo 5 de octubre se correrán los 21K de LA GACETA, con largada desde el Sheraton Hotel, en el parque 9 de Julio. La organización mostró en las redes sociales cómo será la indumentaria que se usará en esta nueva edición.
Acreditaciones y retiro de kits
- Lugar: Marathon Deportes (Mendoza y Maipú)
- Fechas y horarios:
Viernes 3 de octubre: de 10 a 20.
Sábado 4 de octubre: de 9 a 19.
- Requisitos obligatorios:
DNI original.
Certificado de apto médico (con fecha máxima de 30 días antes de la carrera).
Declaración del Corredor (se firma al retirar el kit).
Autorización de padres/tutores para menores de 18 años.
Retiro por terceros: hasta el 29 de septiembre se debe pedir autorización escribiendo a 21k@lagaceta.com.ar. La persona autorizada deberá presentar toda la documentación correspondiente del atleta.
- Importante: no se entregarán kits el domingo 5 de octubre.
Cronograma del domingo 5 de octubre
07.30: llegada de atletas a la zona de largada (Sheraton Hotel) y apertura de la Expo 21K.
08.00: largada 21K.
08.20: largada 10K.
08.30: largada 3K.
10.30: inicio de la Fiesta del Podio y entrega de premios.
Recomendación clave
La organización recuerda que sin acreditación ni kit no se podrá participar. Se aconseja planificar con tiempo la entrega para evitar contratiempos.