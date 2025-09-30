Secciones
Un prestigioso medio explicó las tres condiciones que debe cumplir Colapinto para seguir en Alpine en 2026

El New York Times reveló que el argentino compite mano a mano con Paul Aron y corre con ventaja si mantiene sus buenos rendimientos.

Hace 1 Hs

El New York Times analizó el panorama de Alpine rumbo a la temporada 2026 y puso el foco en la situación de sus pilotos. Con la llegada de motores Mercedes, el equipo francés quiere dar un salto de calidad y ya evalúa quién será compañero de Pierre Gasly. Según reveló Flavio Briatore, solo dos nombres siguen en la contienda: Franco Colapinto y Paul Aron.

En tanto que Jack Doohan quedó relegado y todo indica que la definición estará entre el argentino y el estonio.

La periodista Madeline Coleman explicó que Colapinto es el candidato más firme, aunque debe cumplir tres condiciones: evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en ritmo y mostrar señales de progreso. Por ahora, Franco viene cumpliendo con esas exigencias.

El medio confirmó que Colapinto seguirá corriendo lo que resta de la temporada mientras Alpine toma su decisión. Coleman advirtió que, como siempre en la Fórmula 1, todo dependerá del rendimiento hasta último momento.

Una definición inminente

Briatore señaló que Alpine anunciará a sus dos pilotos entre octubre y noviembre, lo que hace pensar que el comunicado oficial está cada vez más cerca.

