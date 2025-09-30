Un prestigioso medio explicó las tres condiciones que debe cumplir Colapinto para seguir en Alpine en 2026

El New York Times analizó el panorama de Alpine rumbo a la temporada 2026 y puso el foco en la situación de sus pilotos. Con la llegada de motores Mercedes, el equipo francés quiere dar un salto de calidad y ya evalúa quién será compañero de Pierre Gasly. Según reveló Flavio Briatore, solo dos nombres siguen en la contienda: Franco Colapinto y Paul Aron.