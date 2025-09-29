Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

La argentina Valentina Pertegarini escribió otra página histórica en el Rally Raid al consagrarse bicampeona mundial de navegantes en la categoría Challenger. La cordobesa logró el título tras alcanzar el quinto puesto en la penúltima fecha en Portugal, junto a su esposo y piloto Nicolás Cavigliasso.
El logro de Pertegarini representa un hito para el automovilismo argentino, al mantener la corona mundial en una disciplina de máxima exigencia. Ella se consagró de forma anticipada al sumar la diferencia necesaria sobre otro argentino, Bruno Jacomy, que quedó 65 puntos abajo.
Por su parte, Cavigliasso llegará como líder de la general a la última fecha en Marruecos, donde se definirá si puede coronarse campeón mundial. Sus rivales más cercanos son Paul Navarro, Dania Akeel y Gonzalo Guerrero, vencedor de la prueba portuguesa.
Este 2025 el matrimonio cordobés también celebró la victoria en el Rally Dakar, lo que les otorgó un puntaje clave para pelear los campeonatos. Más allá de sus logros deportivos, ambos se dedican principalmente a la actividad agropecuaria y combinan la cría de ganado con la producción de maní.
El camino hacia Marruecos
La dupla compite en un nuevo equipo y con un vehículo Taurus, lo que implicó ajustes técnicos y un proceso de adaptación que rindió frutos. En otras divisiones, Luciano Benavides brilló en motos al ganar la última etapa, aunque la general quedó en manos de Daniel Sanders. El cierre del certamen será en Marruecos del 10 al 17 de octubre, evento que servirá además como preparación para el próximo Rally Dakar.