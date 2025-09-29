Secciones
DeportesMás deportes

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

La pareja cordobesa combina la agroindustria con un presente glorioso en el automovilismo internacional.

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso
Hace 29 Min

La argentina Valentina Pertegarini escribió otra página histórica en el Rally Raid al consagrarse bicampeona mundial de navegantes en la categoría Challenger. La cordobesa logró el título tras alcanzar el quinto puesto en la penúltima fecha en Portugal, junto a su esposo y piloto Nicolás Cavigliasso.

El logro de Pertegarini representa un hito para el automovilismo argentino, al mantener la corona mundial en una disciplina de máxima exigencia. Ella se consagró de forma anticipada al sumar la diferencia necesaria sobre otro argentino, Bruno Jacomy, que quedó 65 puntos abajo.

Por su parte, Cavigliasso llegará como líder de la general a la última fecha en Marruecos, donde se definirá si puede coronarse campeón mundial. Sus rivales más cercanos son Paul Navarro, Dania Akeel y Gonzalo Guerrero, vencedor de la prueba portuguesa.

Este 2025 el matrimonio cordobés también celebró la victoria en el Rally Dakar, lo que les otorgó un puntaje clave para pelear los campeonatos. Más allá de sus logros deportivos, ambos se dedican principalmente a la actividad agropecuaria y combinan la cría de ganado con la producción de maní.

El camino hacia Marruecos

La dupla compite en un nuevo equipo y con un vehículo Taurus, lo que implicó ajustes técnicos y un proceso de adaptación que rindió frutos. En otras divisiones, Luciano Benavides brilló en motos al ganar la última etapa, aunque la general quedó en manos de Daniel Sanders. El cierre del certamen será en Marruecos del 10 al 17 de octubre, evento que servirá además como preparación para el próximo Rally Dakar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
2

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
6

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios