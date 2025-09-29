Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

El camino hacia Marruecos

La dupla compite en un nuevo equipo y con un vehículo Taurus, lo que implicó ajustes técnicos y un proceso de adaptación que rindió frutos. En otras divisiones, Luciano Benavides brilló en motos al ganar la última etapa, aunque la general quedó en manos de Daniel Sanders. El cierre del certamen será en Marruecos del 10 al 17 de octubre, evento que servirá además como preparación para el próximo Rally Dakar.