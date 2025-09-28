Secciones
Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video de la propuesta de matrimonio

La modelo compartió en redes sociales el romántico momento en que su pareja y padre de su hija Vita le pidió casamiento en República Dominicana.

Hace 2 Hs

Cande Ruggeri y Nico Maccari sorprendieron a sus seguidores al anunciar su casamiento con un emotivo video desde las playas de República Dominicana. La modelo compartió en Instagram el instante exacto en que su pareja, y padre de su hija Vita, le propuso matrimonio durante una cena íntima a la luz de las velas.

“Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, escribió Ruggeri junto a una foto en la que se la ve radiante con el anillo de compromiso, mientras abraza a su futuro esposo.

La propuesta: un gazebo, rosas y la complicidad de su hija Vita

Horas después del anuncio, la modelo publicó un video donde se aprecia la romántica puesta en escena: un gazebo decorado con rosas blancas, velas y detalles íntimos. Allí, mientras compartían una cena en familia, Nico tomó la palabra, se arrodilló y mostró la caja con el anillo.

La reacción de Cande Ruggeri fue inmediata: saltó, gritó y lo abrazó emocionada, mientras su hija Vita, nacida en enero de 2023, también formó parte del inolvidable momento.

El posteo conjunto: “Nos casamos”

La confirmación definitiva llegó con una publicación conjunta en Instagram, donde ambos escribieron simplemente: “Nos casamos”. La noticia rápidamente se volvió viral y figuras del espectáculo como Emily Lucius, Floppy Tesouro y Julieta Puente dejaron sus mensajes de cariño y felicitaciones.

Entre los comentarios destacados, se leyeron frases como: “¡Felicitaciones Cande hermosa! Que siempre triunfe el amor” y “Ay qué hermoso momento, qué emoción”.

Una historia marcada por el amor y la familia

La relación entre Cande Ruggeri y Nico Maccari siempre estuvo atravesada por la complicidad y la dedicación a su hija Vita. Cuando nació la pequeña, en enero de 2023, la pareja también compartió la noticia en redes con un tierno posteo: “La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia, bienvenida hija”.

Ahora, con esta propuesta de casamiento, la pareja reafirma su unión y proyecta una nueva etapa juntos, rodeados de amor y el acompañamiento de sus seguidores.


