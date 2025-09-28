Secciones
EconomíaNoticias económicas

La transformación del mercado laboral pone alas compañías entre la espada y la pared

La brecha entre lo que el mercado ofrece y lo que necesita la empresa.

Hace 3 Hs

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa de futuro: es una realidad que está transformando al mercado laboral argentino. Su incorporación agiliza procesos, crea nuevos empleos y exige que los trabajadores se capaciten de manera permanente para no quedar rezagados. En este contexto, el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025, elaborado por Adecco Argentina, confirma que la formación continua se convierte en el factor decisivo para sostener la competitividad en un entorno que cambia a toda velocidad.

Silvia Torres Carbonell: “Emprender es un proceso de innovación permanente”

Silvia Torres Carbonell: “Emprender es un proceso de innovación permanente”

El diagnóstico privado señala que las compañías buscan cubrir posiciones cada vez más estratégicas, pero la falta de habilidades complica el proceso. Estos son los perfiles más demandados: Ventas y Comercial (37,6%), Producción y Logística (28,2%); IT y Tecnología (27,1%), seguidos por Finanzas y Administración (18,8%), Marketing Digital (13,1%) y Recursos Humanos (10,1%). Sin embargo, estos puestos críticos conviven con una realidad preocupante: el 42% de los trabajadores argentinos solo tiene estudios secundarios completos y apenas el 10,5% accede a empleos profesionales.

Según el informe, ocho de cada 10 empresas señalan una brecha entre lo que el mercado ofrece y lo que realmente necesitan.

Entre las competencias más difíciles de encontrar se destacan: Pensamiento crítico y resolución de problemas (71%), Comunicación efectiva (49%), Habilidades técnicas específicas (40%). A ellas se suman idiomas, adaptabilidad, liderazgo y conocimiento en inteligencia artificial. “Hoy no alcanza con tener formación académica. Las compañías necesitan perfiles que combinen conocimientos técnicos con competencias socioemocionales. Esa combinación es la que define la empleabilidad del futuro”, sostiene Noelia Sema, Talent Acquisition - Permanent Placement en Adecco Argentina. El relevamiento también muestra que el 61,8% de los colaboradores considera la formación continua un factor decisivo para permanecer en una empresa, mientras que más del 80% espera oportunidades de promoción interna.

Las capacitaciones más prioritarias para las compañías incluyen: Liderazgo y gestión de equipos (55%), Inteligencia artificial y automatización (48%) y Habilidades digitales y tecnológicas (45%)

Emprender en los valles: una feria impulsa la economía solidaria

Emprender en los valles: una feria impulsa la economía solidaria

La modalidad a distancia y los programas cortos, de menos de nueve meses, se consolidan como la alternativa preferida tanto por empresas como por trabajadores.

La brecha de habilidades no solo impacta en la competitividad empresarial, también en la orientación de quienes buscan trabajo o desean reconvertirse. Detectar qué puestos concentran mayor demanda y qué habilidades se requieren es clave para tomar decisiones de carrera y de negocio, sugiere Adecco.

Temas TucumánBuenos AiresInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuperá tus chats y los archivos perdidos de WhatsApp: mirá esta guía paso a paso
1

Recuperá tus chats y los archivos perdidos de WhatsApp: mirá esta guía paso a paso

Qué hacer si tu celular se queda sin señal: pasos prácticos para solucionarlo
2

Qué hacer si tu celular se queda sin señal: pasos prácticos para solucionarlo

Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños
3

Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños

Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA
4

Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?
5

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?

De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio
6

De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio

Más Noticias
Cómo aliviar los síntomas de la alergia estacional en primavera

Cómo aliviar los síntomas de la alergia estacional en primavera

De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio

De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?

Cuatro de cada 10 hogares argentinos ya navega a más de 100 Mbps y un 15% supera los 300 Mbps

Cuatro de cada 10 hogares argentinos ya navega a más de 100 Mbps y un 15% supera los 300 Mbps

¡Cuidado! Tres frutas que debes evitar comer antes de ir a dormir

¡Cuidado! Tres frutas que debes evitar comer antes de ir a dormir

Pese a todo, siempre esperanza*

Pese a todo, siempre esperanza*

Cómo son las estafas virtuales con ofertas de trabajo de la banda de hackers Nimbus Manticore

Cómo son las estafas virtuales con ofertas de trabajo de la banda de hackers Nimbus Manticore

Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA

Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA

Comentarios