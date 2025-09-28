La transformación del mercado laboral pone alas compañías entre la espada y la pared

Entre las competencias más difíciles de encontrar se destacan: Pensamiento crítico y resolución de problemas (71%), Comunicación efectiva (49%), Habilidades técnicas específicas (40%). A ellas se suman idiomas, adaptabilidad, liderazgo y conocimiento en inteligencia artificial. “Hoy no alcanza con tener formación académica. Las compañías necesitan perfiles que combinen conocimientos técnicos con competencias socioemocionales. Esa combinación es la que define la empleabilidad del futuro”, sostiene Noelia Sema, Talent Acquisition - Permanent Placement en Adecco Argentina. El relevamiento también muestra que el 61,8% de los colaboradores considera la formación continua un factor decisivo para permanecer en una empresa, mientras que más del 80% espera oportunidades de promoción interna.