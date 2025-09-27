El Gobierno nacional formalizó designaciones en entes clave

El Gobierno nacional confirmó designaciones en organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como lo son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Martín Famulari fue nombrado presidente del Inase, por un período de dos años, a partir del 3 de septiembre de 2025. Carlos Raúl Tizio Mayer presidirá el INV, organismo clave para el control y promoción de la producción vitivinícola en el país.
También se formalizó la conducción del INTA para Nicolás Bronzovich; mientras que Carlos Alberto Antonio Vera ocupará la vicepresidencia.
Cabe resaltar que estas designaciones forman parte de una reestructuración más amplia de organismos públicos por parte del Gobierno que ya ha disuelto, transformado y fusionado un total de 21 entidades con el fin de reducir el gasto público y la estructura del Estado.