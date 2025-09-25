Estrategias para el cambio con los residuos urbanos

Después del incómodo informe que daba cuenta de que se ha reportado en el último trimestre un crecimiento de los volcaderos de basura (pasaron de 337 a 442), había incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir en el parque 9 de Julio durante los festejos del Día del Estudiante, ya que se preveía una intensa concurrencia de jóvenes al paseo público.
Ambas informaciones tuvieron una resolución considerada positiva. En el caso del reporte sobre los 442 basurales a cielo abierto, la secretaria de Medio Ambiente municipal, Julieta Migliavacca, aportó datos para explicar que efectivamente aumentaron los volcaderos porque se incorporó un nuevo sistema de detección en el que se contabilizan los sitios por unidad, no importa cuántos haya en la misma zona. Por eso, comentó, se da la circunstancia de que aumentó el número de vaciaderos y al mismo tiempo se ha erradicado ya un 40% de los basurales. Describió que hay indicadores positivos en el marco de la emergencia ambiental, con la participación vecinal, de comercios y de consorcios de edificios en la recolección diferenciada y en el uso del sistema de puntos verdes.
Falta, a su juicio, mayor concientización con respecto al tratamiento que la ciudadanía da a los residuos no habituales, con los que se saturan los contenedores de basura. También, dijo, hay un desafío para asistir a los recuperadores urbanos, para lo cual la gente debería separar los residuos y sumarse. Finalmente, reclamó que aún persiste el vandalismo sobre los vaciaderos recuperados, pese a que “estamos logrando muy buenos resultados en muchos lugares donde venimos erradicando basurales”.
El parque 9 de Julio ha sido este domingo un caso especial. Tras la tremenda experiencia del Día del Amigo, cuando todo el espacio verde quedó saturado de desechos, y luego del programa especial de cuidado del Día del Niño, que resultó ejemplar, ahora se reiteró la circunstancia de preciso cuidado. Nuestra nota del martes “¿Cómo se logró que el Parque amaneciera limpio y ordenado?” aporta datos sobre este cambio de comportamiento que, se espera, podría llevar incluso a un cambio cultural.
Hubo una buena campaña de concientización; hubo tres puestos fijos con promotores ambientales y hubo personal municipal y de la empresa 9 de Julio que reforzaron la limpieza y las acciones de educación ambiental. Es cierto que hubo menos gente que en las ocasiones anteriores porque ese día fue fresco y nublado, pero el paseo lució limpio, con cada desecho en su lugar, dentro de los contenedores y cestos instalados. Se colocaron 40 contenedores y papeleros en distintos sectores. “Pienso que poco a poco la ciudadanía va incorporando esta conciencia”, dijo la funcionaria. A ello, seguramente, habría que agregar la importancia de la presencia del personal municipal y sus acciones de limpieza que daban el ejemplo. Habría que tomar cuenta de este exitoso operativo para que se avance hacia el anhelado cambio de conducta, en busca de una ciudad más limpia.