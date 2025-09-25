Estrategias para el cambio con los residuos urbanos

Hubo una buena campaña de concientización; hubo tres puestos fijos con promotores ambientales y hubo personal municipal y de la empresa 9 de Julio que reforzaron la limpieza y las acciones de educación ambiental. Es cierto que hubo menos gente que en las ocasiones anteriores porque ese día fue fresco y nublado, pero el paseo lució limpio, con cada desecho en su lugar, dentro de los contenedores y cestos instalados. Se colocaron 40 contenedores y papeleros en distintos sectores. “Pienso que poco a poco la ciudadanía va incorporando esta conciencia”, dijo la funcionaria. A ello, seguramente, habría que agregar la importancia de la presencia del personal municipal y sus acciones de limpieza que daban el ejemplo. Habría que tomar cuenta de este exitoso operativo para que se avance hacia el anhelado cambio de conducta, en busca de una ciudad más limpia.