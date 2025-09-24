Secciones
Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Este medio transporte resulta fundamental para la dinámica social urbana del país.

Hace 1 Hs

El 24 de septiembre se festeja el Día del Colectivero en Argentina, fecha dedicada enteramente rendir homenaje quienes conducen estos vehículos. Este medio transporte resulta fundamental para la dinámica social urbana del país. Diariamente, millones personas utilizan el servicio para trasladarse sus destinos laborales o personales.

La relevancia esta jornada trasciende el simple reconocimiento personal choferes. Se recuerda el histórico primer viaje realizado en Buenos Aires durante 1928, evento que marcó un precedente. El día celebra una de las innovaciones más significativas en la historia social argentina, definiendo la vida moderna.

Los pioneros de 1928 con el primer recorrido

Esta efeméride conmemora el primer recorrido efectuado en colectivo dentro del territorio argentino. Aquel suceso trascendental ocurrió el 24 de septiembre 1928 en la Ciudad de Buenos Aires. La elección del día responde precisamente al aniversario exacto ese trayecto pionero nacional.

Aunque la fecha se recuerda desde el inicio la actividad, su formalización se concretó décadas después. El reconocimiento oficial instituyó partir 2004, mediante Ley 1475 CABA. La iniciativa gremios vinculados al rubro, especialmente taxistas, resultó clave para difundir este calendario.

¿Cómo nació el sistema de colectivos?

El sistema colectivo nació como una respuesta ingeniosa la difícil situación económica fines década veinte. Dicha crisis afectó gravemente Argentina, impactando particularmente al gremio taxistas. Un grupo ellos concibió organizar trayectos compartidos para enfrentar la baja demanda viajes individuales.

Los primeros coches utilizados consistían automóviles particulares modificados, capaces llevar hasta cinco pasajeros. Este nuevo esquema permitía varias personas recorriesen juntas una ruta fija. Dividir el costo total del viaje significó una menor tarifa individual para el público.

