Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Los bonos soberanos en dólares escalaron hasta 11%, el índice S&P Merval subió 1,4% y las acciones argentinas en Wall Street treparon hasta 6% tras el mensaje de apoyo del presidente de Estados Unidos a Javier Milei.

El riesgo país cayó de los 1.000 puntos tras el fuerte respaldo de Donald Trump El riesgo país cayó de los 1.000 puntos tras el fuerte respaldo de Donald Trump
Hace 2 Hs

El mercado financiero argentino vivió este martes una jornada de fuerte recuperación. El riesgo país descendió por debajo de los 1.000 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde principios de septiembre, impulsado por la suba de los bonos y el respaldo político y financiero proveniente de Estados Unidos.

El indicador EMBI+ de JP Morgan marcó 964 puntos, tras un retroceso de 125 unidades. El alivio en el índice se produjo en paralelo a la mejora de los títulos soberanos, que subieron en promedio 3% en Wall Street, con picos del 11% en el Bonar 2029.

La reacción del mercado coincidió con el mensaje del expresidente estadounidense Donald Trump, quien a través de redes sociales expresó un apoyo total a Javier Milei, a quien definió como “amigo, luchador y ganador”. La declaración se dio al inicio de la reunión bilateral entre ambos líderes en Nueva York, y reforzó las expectativas sobre un mayor respaldo financiero de Washington hacia la Argentina.

Rally en bonos, acciones y dólar

En Buenos Aires, el S&P Merval trepó 1,4% hasta los 1.818.000 puntos, mientras que los ADRs argentinos en Nueva York mostraron subas de hasta 6,6%, encabezadas por Edenor.

El dólar mayorista retrocedió por segundo día consecutivo sin necesidad de intervención del Banco Central, que venía de vender más de USD 1.100 millones en apenas tres ruedas. El tipo de cambio oficial cerró en $1.370, con una caída de $38.

Los analistas destacaron que el fuerte repunte de los activos argentinos respondió no solo al gesto político de Trump, sino también a los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que su país hará “todo lo necesario” para sostener a la Argentina.

Un indicador clave en la mira

El riesgo país argentino, que mide la diferencia de tasas entre la deuda local y la estadounidense, había superado los 1.500 puntos tras la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. La rápida baja observada esta semana se percibe como un cambio de clima entre los inversores, en medio de negociaciones políticas y financieras que buscan estabilizar la economía.

