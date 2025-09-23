Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Un indicador clave en la mira

El riesgo país argentino, que mide la diferencia de tasas entre la deuda local y la estadounidense, había superado los 1.500 puntos tras la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. La rápida baja observada esta semana se percibe como un cambio de clima entre los inversores, en medio de negociaciones políticas y financieras que buscan estabilizar la economía.