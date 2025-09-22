Las señales que indican que Franco Colapinto mantendría su butaca en Alpine de cara a 2026

En el automovilismo, un puesto en la clasificación final rara vez cuenta toda la historia. Eso sucede hoy con Franco Colapinto, que cerró el Gran Premio de Azerbaiyán en el 19° lugar, pero dejó en claro que sigue construyendo argumentos sólidos para mantenerse como piloto titular de la escudería francesa en la próxima temporada.
El argentino compite con varios condicionantes en contra: un auto poco competitivo, estrategias que no siempre resultan y un equipo que ocupa el último lugar del campeonato. A eso se sumó el accidente en la clasificación del sábado, que obligó a cambiar el chasis y caja de cambios. Sin embargo, Colapinto volvió a demostrar carácter. Acompañó a los mecánicos durante toda la reparación, gesto que refuerza el respeto que se ganó dentro del equipo francés.
En su primera temporada completa con Alpine, luego de dos años en Williams, el piloto argentino no solo mostró una adaptación rápida, sino también liderazgo. Sus palabras en Enstone, cuando pidió “aprender de los momentos difíciles para crecer como grupo”, marcaron el vínculo que supo construir en medio de un contexto adverso.
En pista, sus resultados hablan. En las últimas cuatro clasificaciones superó a Pierre Gasly en tres ocasiones, pese a que el francés acumula más de 170 Grandes Premios de experiencia. La telemetría también muestra que, aun con neumáticos más desgastados, Colapinto pudo girar en tiempos similares a su compañero.
La imagen que sumó más rumores de que Colapinto podría mantener su butaca en 2026
Aunque la definición de su continuidad llegará recién en noviembre, todo indica que Franco se encamina a asegurarse un asiento en la Máxima para 2026. Eso más aún luego de que Flavio Briatore publicara una foto en la que se lo ve dialogando con Franco, Gasly y mecánicos de la escudería. Esa imagen alimentó rumores de que Alpine ya trabaja pensando en 2026.