Las señales que indican que Franco Colapinto mantendría su butaca en Alpine de cara a 2026

El argentino compite con varios condicionantes en contra: un auto poco competitivo, estrategias que no siempre resultan y un equipo que ocupa el último lugar del campeonato. A eso se sumó el accidente en la clasificación del sábado, que obligó a cambiar el chasis y caja de cambios. Sin embargo, Colapinto volvió a demostrar carácter. Acompañó a los mecánicos durante toda la reparación, gesto que refuerza el respeto que se ganó dentro del equipo francés.