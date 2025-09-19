Cartas de lectores: la zona de avenida Sarmiento y Marco Avellaneda

Hace 65 años que tanto el que escribe como muchos vecinos que vivimos en la zona del ferrocarril Mitre, tenemos que presenciar el espectáculo denigrante que presenta desde hace tiempo el paso a nivel de Marco Avellaneda y Avenida Sarmiento, con una villa de emergencia. Quienes habitan ese caserío, ante su precaria condición económica y humana, causan lástima y la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que al día de hoy esas 23 casillas, que no tienen agua potable, electricidad, etcétera, no hayan sido trasladadas a otros lugares más acordes a su condición humana? El trayecto de Sarmiento y Marco Avellaneda, tanto en la subida como en la bajada del puente, es un desastre; aguas servidas por doquier y para colmo se obliga a los empleados municipales a un trabajo inhumano de ordenar el tránsito en medio de los autos, cuando tienen una garita que hice poner cuando era concejal y que está de adorno..