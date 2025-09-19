Cartas de lectores: Acuerdo Mercosur - Unión Europea

Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea adoptaba el pasado 3 de septiembre el texto que permitirá ratificar el Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur y así abre las puertas de las empresas europeas a un mercado de 750 millones de personas, casi un 10% de la población mundial. Como se observa, es la mirada europea y que difunde la prensa de esos países, pues aún no he visto nada en los medios nacionales. La adopción del texto legal permite reducir a cero, los aranceles que gravan el 91% de los productos exportados por empresas europeas al bloque de países que integran el Mercosur, es decir (por orden alfabético), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En este Acuerdo no entran los EEUU ni Venezuela, ni Cuba, ni Bolivia. Cuando se ratifique definitivamente dicho Acuerdo, señalan en la UE, esto va a facilitar sus inversiones en países claves como Argentina y Brasil y así destacan que sus empresas tendrán acceso preferencial a materias primas críticas como el litio o el silicio, elementos esenciales para la fabricación de baterías, teléfonos móviles y en la industria fotovoltaica entre otros. Aquí Argentina puede tener gran rol con la exportación de litio por las grandes reservas que posee. El Acuerdo también mejora aspectos de las telecomunicaciones entre los bloques y al igual que en el transporte marítimo, pero lo más digno de destacar, es el aporte a la seguridad jurídica y certeza en las negociaciones, mitigando así los riesgos para las empresas exportadoras de ambos lados. La UE exportó al Mercosur unos 55.000 millones de euros en “bienes” y 22.000 millones en “servicios” al 2024. Siempre desde la mirada europea, sus exportaciones al Mercosur podrían aumentar un 40%, con gran impacto económico. Los principales aranceles que se eliminan en la UE, están la ropa (-35%), farmacia (-14%), maquinaria (-20%), piezas de automóviles (-17%), etc. Así mencionan que para la UE, el ahorro en dichos aranceles serán unos 4.000 millones de euros/año. Como se observa, aún no tenemos un balance así de nuestro bloque. En cuanto a las importaciones de aquellos productos que enviará el Mercosur, tendrán un acceso en cuotas y en forma gradual, para los productos agroalimentarios, como ser la carne vacuna (se adicionan 99.000/t) y luego aves de corral, arroz, miel, soja (en la UE no se cultiva soja), biocombustibles y azúcar. En los Biocombustibles Argentina es muy fuerte en el biodiésel pero con el bioetanol tiene capacidad fabril ociosa (según BCR) y puede hacer su aporte. Si bien en azúcar Brasil tiene la delantera por ser primer exportador mundial, con unos 33 millones de toneladas, lo cual no quita alguna aspiración de nuestro país en ese sentido, sobre todo con las buenas cosechas y sobrantes como este año. La UE supo ser gran exportador de azúcar de remolacha en base a enormes subsidios y así rompían todos los valores del mercado internacional, hasta que la OMC los frenó. Esos subsidios eran consecuencia del Pacto de Roma de 1960, donde prevalecían el proteccionismo y los subsidios. Pero por el elevado costo de ello, ese Pacto caducó en 2017 y allí comenzó el drama de los agricultores europeos y que temen se agudice ahora con este Acuerdo. Según el USDA, con cifras al 2024, la UE producía 15.532.000 toneladas “valor crudo”, pero importaba 2.500.000/ton (dividiendo con el factor 1,08645 se obtiene el azúcar blanca). Bruselas ya dio el primer paso para ratificar este Acuerdo, pero Francia, Italia y Polonia exigen más salvaguardas en defensa de sus agricultores para adherirse, pero Francia es muy duro en este aspecto. La Comisión Europea ya puso en marcha su ratificación y debe ser aprobado por los 27 países del Parlamento Europeo. Alemania y España están de acuerdo, sobre todo porque se quitará depender del litio de China. La Comisión Europea busca que la ratificación sea antes de diciembre 2025. El problema está con Francia, pues consiguiendo tres “socios”, el Acuerdo se puede retrasar.