Secciones
Seguridad

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos dispuso la actuación del ECIF con el objetivo de supervisar las tareas realizadas para sofocar el fuego y llevar a cabo las pericias correspondientes.

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo
Hace 1 Hs

Un fuerte incendio se desató este miércoles, alrededor de las 17, en una propiedad donde se reciclaba aceite de lubricantes, ubicada en inmediaciones de Diagonal Sur y Cangallo, en la capital. 

El dueño del lugar, de 45 años, sufrió quemaduras en el tórax y parte de los miembros inferiores, por lo que tuvo que ser internado en el hospital Centro de Salud, donde permanece estable y fuera de peligro.

A partir de lo ocurrido se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, encabezada por Mariana Rivadeneira, quien de inmediato ordenó que en el lugar se haga presente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con personal perteneciente a la Dirección de Análisis Criminal y de Criminalística.

Los peritos del MPF se encargaron de supervisar y documentar las tareas realizadas, con la prioridad de lograr sofocar el fuego. Prestaron colaboración en forma conjunta Bomberos de la Policía y Voluntarios, Defensa Civil, 107 y personal de la Comisaría N° 15.

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo

¿Qué habría originado el fuego?

Según precisaron fuentes del caso, en el depósito había decenas de tachos de aceite de 200 litros. Se trata de un predio que cuenta con un galpón precario. Dos terrenos colindantes fueron afectados por las llamas, al igual que una tercera vivienda de enfrente, donde además se prendió fuego una camioneta que estaba estacionada en la vereda. Afortunadamente, no hubo que lamentar más víctimas en estos casos.

El incendio fue controlado en horas de la noche. La escena quedó preservada a los fines de que se continúe con el trabajo pericial.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia investiga una nueva quema de rastrojos de caña en el este tucumano

La Justicia investiga una nueva quema de rastrojos de caña en el este tucumano

Intento de sedición policial en Tucumán: condenaron a cuatro efectivos y un civil

Intento de sedición policial en Tucumán: condenaron a cuatro efectivos y un civil

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Comentarios