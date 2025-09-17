Secciones
EconomíaNoticias económicas

La Fed bajó las tasas por primera vez en 2025 y anticipa nuevos recortes

Pese a que la inflación de Estados Unidos aún se ubica por encima del 2% anual.

La Fed bajó las tasas por primera vez en 2025 y anticipa nuevos recortes
Hace 38 Min

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo en 25 puntos básicos su tasa de referencia, que pasó al rango de 4%-4,25%. Se trata del primer recorte del año, impulsado por la desaceleración en el empleo y pese a que la inflación aún se ubica por encima del 2% anual.

En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto advirtió que los riesgos en el mercado laboral “han aumentado” y que la incertidumbre económica sigue siendo elevada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que la demanda laboral se debilitó y que la creación de empleo se encuentra por debajo del equilibrio necesario para sostener la baja tasa de desempleo.

De cara al futuro, el “dot plot” de la Fed proyecta al menos dos recortes adicionales de 25 puntos básicos este año, en octubre y diciembre. El mercado ya descuenta ese escenario, que dejaría la tasa promedio en torno al 3,4% en 2026.

Fue la primera baja desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. El único voto en disidencia fue el del nuevo gobernador Stephen Miran, cercano al mandatario, que presionó por un recorte más agresivo.

Temas Reserva Federal de Estados UnidosEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social

La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social

El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída

El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída

Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

El billete de $100 con Evita cumple 13 años: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora

El billete de $100 con Evita cumple 13 años: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
3

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
5

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Comentarios