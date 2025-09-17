La Fed bajó las tasas por primera vez en 2025 y anticipa nuevos recortes

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo en 25 puntos básicos su tasa de referencia, que pasó al rango de 4%-4,25%. Se trata del primer recorte del año, impulsado por la desaceleración en el empleo y pese a que la inflación aún se ubica por encima del 2% anual.
En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto advirtió que los riesgos en el mercado laboral “han aumentado” y que la incertidumbre económica sigue siendo elevada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que la demanda laboral se debilitó y que la creación de empleo se encuentra por debajo del equilibrio necesario para sostener la baja tasa de desempleo.
De cara al futuro, el “dot plot” de la Fed proyecta al menos dos recortes adicionales de 25 puntos básicos este año, en octubre y diciembre. El mercado ya descuenta ese escenario, que dejaría la tasa promedio en torno al 3,4% en 2026.
Fue la primera baja desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. El único voto en disidencia fue el del nuevo gobernador Stephen Miran, cercano al mandatario, que presionó por un recorte más agresivo.