La Fed bajó las tasas por primera vez en 2025 y anticipa nuevos recortes

En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto advirtió que los riesgos en el mercado laboral “han aumentado” y que la incertidumbre económica sigue siendo elevada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que la demanda laboral se debilitó y que la creación de empleo se encuentra por debajo del equilibrio necesario para sostener la baja tasa de desempleo.