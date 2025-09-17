Secciones
SociedadActualidad

Aguilares recibió al Primer Congreso Provincial de Alfabetización

La ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó a los docentes que se capacitaron en Monte Bello.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

En Monte Bello, Aguilares, comenzó la primera jornada del Primer Congreso Provincial de Alfabetización “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”, un espacio de capacitación destinado a los docentes del interior de Tucumán. La ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó a los educadores durante la comisión del turno tarde, acompañada por la intendenta local, Gimena Mansilla, y el director de Nivel Primario, Carlos Díaz. Además, los asistentes disfrutaron de la presentación musical de la Orquesta Nicolás Avellaneda.

El encuentro contó con conferencias de destacados especialistas como Valeria Abusamra, Diego Chichizola, Carola Hermida y Luis Ángel Roldán, quienes compartieron estrategias pedagógicas, experiencias y herramientas para fortalecer la alfabetización en las aulas.

La ministra Montaldo destacó la importancia de que este tipo de capacitaciones no se concentre únicamente en la capital. “Hoy es fundamental la alfabetización como eje de nuestra política educativa, no solo para que los chicos analicen y tengan espíritu crítico, sino también para que puedan manejar las nuevas tecnologías”, aseguró. Además, resaltó la incorporación de formación en inteligencia artificial para que los docentes aprendan a interactuar y analizar respuestas de estas herramientas.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Por su parte, la intendenta Mansilla manifestó su orgullo por albergar el evento. “Es un honor que Monte Bello y el departamento Río Chico sean sede de un congreso tan importante. Incentivar los conocimientos de los docentes de toda la provincia es fundamental”.

El director Carlos Díaz enfatizó el compromiso de los educadores. “Más de 100 personas de todo el sur de la provincia participaron con la mejor disposición. Esto refleja la voluntad del colectivo docente de capacitarse y ofrecer mejores oportunidades a sus alumnos”.

Los especialistas también destacaron la relevancia del encuentro. Chichizola valoró la participación masiva y el interés de los docentes por repensar sus prácticas educativas, mientras que Hermida subrayó la importancia de generar espacios de encuentro para fortalecer la lectura literaria y la escritura en el aula. Rossana Molina, vicedirectora de la Escuela 10 Claudia Vélez de Cano de Amaicha del Valle, agregó: “Toda capacitación es valiosa para docentes noveles y experimentados, y la alfabetización abre puertas para los chicos que serán los adultos del futuro”.

El congreso continuará este miércoles de manera virtual y mañana jueves se retomarán las comisiones presenciales en el Club Caja Popular de Ahorros. Para acreditar puntaje docente, se habilitará del 19 al 26 de este mes una evaluación final en formato virtual.

Temas AguilaresSusana MontaldoInteligencia ArtificialGimena Mansilla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
6

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Más Noticias
¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

El cometa más antiguo que el Sol se acerca a la Tierra: qué significa su misteriosa visita

El cometa más antiguo que el Sol se acerca a la Tierra: qué significa su misteriosa visita

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

Comentarios