Aguilares recibió al Primer Congreso Provincial de Alfabetización

En Monte Bello, Aguilares, comenzó la primera jornada del Primer Congreso Provincial de Alfabetización “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”, un espacio de capacitación destinado a los docentes del interior de Tucumán. La ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó a los educadores durante la comisión del turno tarde, acompañada por la intendenta local, Gimena Mansilla, y el director de Nivel Primario, Carlos Díaz. Además, los asistentes disfrutaron de la presentación musical de la Orquesta Nicolás Avellaneda.
El encuentro contó con conferencias de destacados especialistas como Valeria Abusamra, Diego Chichizola, Carola Hermida y Luis Ángel Roldán, quienes compartieron estrategias pedagógicas, experiencias y herramientas para fortalecer la alfabetización en las aulas.
La ministra Montaldo destacó la importancia de que este tipo de capacitaciones no se concentre únicamente en la capital. “Hoy es fundamental la alfabetización como eje de nuestra política educativa, no solo para que los chicos analicen y tengan espíritu crítico, sino también para que puedan manejar las nuevas tecnologías”, aseguró. Además, resaltó la incorporación de formación en inteligencia artificial para que los docentes aprendan a interactuar y analizar respuestas de estas herramientas.
Por su parte, la intendenta Mansilla manifestó su orgullo por albergar el evento. “Es un honor que Monte Bello y el departamento Río Chico sean sede de un congreso tan importante. Incentivar los conocimientos de los docentes de toda la provincia es fundamental”.
El director Carlos Díaz enfatizó el compromiso de los educadores. “Más de 100 personas de todo el sur de la provincia participaron con la mejor disposición. Esto refleja la voluntad del colectivo docente de capacitarse y ofrecer mejores oportunidades a sus alumnos”.
Los especialistas también destacaron la relevancia del encuentro. Chichizola valoró la participación masiva y el interés de los docentes por repensar sus prácticas educativas, mientras que Hermida subrayó la importancia de generar espacios de encuentro para fortalecer la lectura literaria y la escritura en el aula. Rossana Molina, vicedirectora de la Escuela 10 Claudia Vélez de Cano de Amaicha del Valle, agregó: “Toda capacitación es valiosa para docentes noveles y experimentados, y la alfabetización abre puertas para los chicos que serán los adultos del futuro”.
El congreso continuará este miércoles de manera virtual y mañana jueves se retomarán las comisiones presenciales en el Club Caja Popular de Ahorros. Para acreditar puntaje docente, se habilitará del 19 al 26 de este mes una evaluación final en formato virtual.