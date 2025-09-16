“Hoy es un día crucial para nuestra comunidad”: todos los detalles sobre la apertura de sobres de licitación para remodelar el Aeropuerto Benjamín Matienzo

La remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo dio un paso clave este martes con la apertura de sobres de la licitación, que recibió siete ofertas económicas. El acto se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia del ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo.
“Hoy es un día crucial para nuestra comunidad, ya que estamos dando un paso importante hacia la modernización de nuestro aeropuerto. La apertura de esta licitación es un avance que permitirá mejorar la infraestructura y los servicios que ofrecemos a nuestros ciudadanos y visitantes”, afirmó Abad durante la ceremonia.
La convocatoria, impulsada por Aeropuertos Argentina 2000 y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), recibió siete propuestas cuyos montos ya fueron publicados para su análisis. El presupuesto oficial asciende a $48.728.924.716,68 + IVA (base diciembre 2024), con un plazo de ejecución estimado en 26 meses.
Empresas oferentes y montos presentados
PMP S.R.L. – SzczecH S.A. (U.T.): $54.750.953.440,48 + IVA
Del Sol S.A.: $44.802.125.736,19 + IVA
Conorvial S.A.: $44.506.625.789,30 + IVA
Constructora Sudamericana S.A.: $46.996.695.067,92 + IVA
Procon S.R.L.: $52.085.000.000,00 + IVA
Criba S.A.: $46.887.631.000,00 + IVA
Pose S.A. – Gama S.A. (U.T.): $40.704.048.772,63 + IVA
En los próximos días, las autoridades evaluarán técnica y económicamente las propuestas, con la expectativa de adjudicar la obra en breve.
Detalles de la remodelación
El proyecto contempla una renovación total de la terminal de pasajeros, que pasará de 8.600 m² a 10.000 m² de superficie cubierta. Entre las mejoras previstas se destacan:
Incorporación de dos nuevas mangas, para un total de tres.
Ampliación de la sala de embarque de 650 m² a 1.800 m².
Instalación de 14 mostradores de check-in.
Nuevo hall de partidas con 4 puertas nacionales y 2 internacionales.
Modernización de sectores de control de equipaje, carruseles y áreas gastronómicas.
Con estas obras, el aeropuerto podrá operar de manera simultánea vuelos nacionales e internacionales, aumentando la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la demanda.
Inversión estratégica
La remodelación se financiará con recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, conformado por el 15% de los ingresos del concesionario reinvertidos en infraestructura aeroportuaria.
El gobernador Jaldo destacó la magnitud del proyecto: “Estamos hablando de un aeropuerto nuevo, que los tucumanos nos merecemos. Tuve la posibilidad de ver los planos y realmente es una obra de gran envergadura. Seguramente la próxima semana se adjudicará y podremos iniciar los trabajos”.
Abad, en sintonía, señaló que la remodelación fortalecerá la conectividad aérea de la provincia y representará un impulso para la economía y el turismo local. “Es un compromiso que tenemos con nuestra gente, y estamos aquí para cumplirlo”, concluyó.