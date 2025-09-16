Tragedia en la nieve: una promesa del esquí mundial murió en pleno entrenamiento en Chile

El mundo del esquí atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte del italiano Matteo Franzoso, considerado una de las promesas del deporte alpino. El deportista, que estaba a tres días de cumplir 26 años, sufrió un accidente fatal mientras entrenaba en la estación de La Parva, a 50 kilómetros de Santiago de Chile.
Según informó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), Franzoso perdió el control en un salto, atravesó dos redes de contención y terminó impactando contra una valla de madera a varios metros de la pista. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico y un edema cerebral. Fue trasladado en helicóptero a un hospital de la capital chilena, donde permaneció en coma inducido hasta que se confirmó su fallecimiento.
La tragedia ocurrió en el marco de una concentración del seleccionado italiano, que se prepara en Sudamérica para la próxima temporada de competencias internacionales. “Es una tragedia para su familia y para todo nuestro deporte”, lamentó Flavio Roda, presidente de la FISI, quien también recordó la reciente pérdida de Matilde Lorenzi, otra integrante del equipo nacional que falleció el año pasado en circunstancias similares.
Franzoso había debutado en la Copa del Mundo en 2021 y acumulaba 17 participaciones internacionales. Su mejor actuación llegó en 2023 en Cortina d’Ampezzo, donde se ubicó entre los 30 mejores del supergigante. Ese mismo año se consagró campeón italiano en la combinada alpina y también había festejado una victoria en Zinal, Suiza.
El impacto de su partida trascendió fronteras. La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) expresó su pésame y subrayó que “toda la familia del esquí está de luto”. A su vez, figuras de renombre como la estadounidense Lindsey Vonn compartieron mensajes de dolor en redes sociales. “Es increíblemente triste. Descansa en paz, Matteo”, escribió la campeona olímpica.
The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. ð— FIS Alpine (@fisalpine) September 15, 2025
The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ
El accidente encendió nuevamente el debate sobre las medidas de seguridad en los entrenamientos. Exdeportistas e instructores advirtieron sobre la necesidad de revisar equipamiento y condiciones de las pistas. Mientras tanto, la familia de Franzoso y el esquí internacional lloran la pérdida de un joven que se preparaba para llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.