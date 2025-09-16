Tragedia en la nieve: una promesa del esquí mundial murió en pleno entrenamiento en Chile

La tragedia ocurrió en el marco de una concentración del seleccionado italiano, que se prepara en Sudamérica para la próxima temporada de competencias internacionales. “Es una tragedia para su familia y para todo nuestro deporte”, lamentó Flavio Roda, presidente de la FISI, quien también recordó la reciente pérdida de Matilde Lorenzi, otra integrante del equipo nacional que falleció el año pasado en circunstancias similares.