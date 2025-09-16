Conmoción en el rugby: un jugador argentino murió en pleno partido en Paraguay

El rugby sudamericano está de luto tras la muerte de Esteban César Racca, quien se desplomó en pleno partido mientras defendía los colores de Old King Club en Paraguay. A pesar de los intentos de sus compañeros y de la rápida asistencia médica, nada pudieron hacer para salvar al jugador argentino de 41 años. La escena dejó conmocionados a todos los presentes.