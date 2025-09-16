Secciones
Conmoción en el rugby: un jugador argentino murió en pleno partido en Paraguay

Esteban Racca, de 41 años, se desplomó tras un scrum. La fiscalía investiga el golpe que le habría causado un traumatismo craneoencefálico.

Conmoción en el rugby: un jugador argentino murió en pleno partido en Paraguay
Hace 2 Hs

El rugby sudamericano está de luto tras la muerte de Esteban César Racca, quien se desplomó en pleno partido mientras defendía los colores de Old King Club en Paraguay. A pesar de los intentos de sus compañeros y de la rápida asistencia médica, nada pudieron hacer para salvar al jugador argentino de 41 años. La escena dejó conmocionados a todos los presentes.

El fiscal Pablo Lemir, a cargo de la causa, informó que el deceso se produjo por un traumatismo craneoencefálico cerrado. Según relató, el golpe en la cabeza se habría producido minutos antes de la caída. Explicó que el rugbier se desmoronó luego de un scrum, dio apenas dos pasos y terminó desplomándose en el suelo.

La investigación continúa y desde la fiscalía se pidió a los clubes que entreguen las grabaciones completas del encuentro. El objetivo es determinar si durante el desarrollo del partido se produjo alguna acción antideportiva que pudiera estar relacionada con la tragedia.

La Unión de Rugby del Paraguay emitió un comunicado expresando su pesar. Manifestaron que sienten un profundo dolor por lo ocurrido y extendieron sus condolencias a la familia, los seres queridos y a la comunidad del rugby en general. También remarcaron que están colaborando con las autoridades para esclarecer el caso desde el primer momento.

El impacto no solo golpeó a la institución paraguaya, sino también al propio club de Racca, que despidió a su jugador con un mensaje cargado de emoción. En la publicación recordaron su entrega, su pasión y su amistad, y aseguraron que quedarán siempre en la memoria y en la historia de la entidad.

El adiós de un club y una comunidad

Desde Old King Club señalaron que este es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Con profundo dolor despidieron a su compañero y hermano de la ovalada, acompañando a la familia y amigos en el duelo. El rugbier argentino dejó una huella imborrable en quienes compartieron cancha y vestuario con él.

