Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 2 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
2

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
3

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
5

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
6

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Más Noticias
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Comentarios