La ruta 325: el camino a Monteros, sin señalización y con baches parchados

Desde hace mucho tiempo que el trayecto hacia Monteros, por la ruta provincial 325, revela un panorama preocupante para quienes transitan diariamente por la zona. LA GACETA hizo este lunes un recorrido y, según las imágenes captadas por LG Play, se puede notar que el asfalto está repleto de parches; las líneas de demarcación son prácticamente inexistentes y la señalización vertical brilla por su ausencia.