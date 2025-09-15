La ruta 325: el camino a Monteros, sin señalización y con baches parchados

Desde hace mucho tiempo que el trayecto hacia Monteros, por la ruta provincial 325, revela un panorama preocupante para quienes transitan diariamente por la zona. LA GACETA hizo este lunes un recorrido y, según las imágenes captadas por LG Play, se puede notar que el asfalto está repleto de parches; las líneas de demarcación son prácticamente inexistentes y la señalización vertical brilla por su ausencia.
Además, según contó el periodista José Názaro, la falta de control sobre el tránsito se refleja en la circulación de vehículos que no cumplen con las normas de seguridad, como rastras cañeras tiradas por tractores con más de tres acoplados, que circulan libremente pese a estar prohibidos.
´Pero no solo se ve el mal estado del camino. También se observan problemas ambientales y de salud asociados al tránsito y la actividad agroindustrial en la zona, como la quema de caña y pastizales que genera columnas de humo visibles a lo largo del recorrido, afectando la calidad del aire y la visibilidad en la ruta.