Tensión cambiaria: el dólar oficial sube $15 y se acerca al techo de la banda de flotación

A la espera de que esta noche se den a conocer los detalles del Presupuesto 2026, que presentará el presidente Javier Milei, el dólar oficial registra un aumento de $15, equivalente al 1%, y se vende a $1.480 en el Banco Nación (BNA).
En el mercado mayorista, la divisa alcanza un récord de $1.470,50, muy cerca de las posturas de venta observadas desde el inicio de la jornada, en $1.473,50. Estas cifras, atribuidas a entes oficiales, podrían indicar una intención de intervenir en el límite superior de la banda cambiaria.
El dólar tarjeta se comercializa a $1.917,50, también con un aumento de 0,7%. El dólar blue se mantiene estable en $1.425, mientras que el dólar MEP cotiza a $1.474 y el contado con liquidación a $1.484, ambos sin variaciones.
Hay que recordar que el mayorista cerró el viernes en $1.453 y comenzó este lunes en $1.460 por unidad, en un contexto de expectativas sobre las medidas económicas que anunciará el Gobierno.
Qué debe hacer el Gobierno en materia económica para llegar fortalecido a las elecciones
A más de un mes de los comicios del 26 de octubre, economistas se refirieron a las medidas que debe tomar el Gobierno y qué puede pasar el día después.
Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, la derrota bonaerense debilitó la continuidad del plan económico. Las ventas de dólares del Tesoro dentro de la banda cambiaria aparecieron como la primera señal de tensiones en la estrategia de Caputo. Incluso en un escenario optimista de continuidad hasta octubre, la consultora planteó que será inevitable un giro significativo a partir de noviembre.
Un informe de la consultora resaltó que la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales de crédito quedó en evidencia en los días previos a la elección, cuando el índice de riesgo país trepó a 900 puntos básicos y luego atravesó los 1.000 tras conocerse el resultado. El contraste con los 559 pb de enero mostró el deterioro de las expectativas, consignó el portal Infobae.
Además Analytica destacó que el BCRA deberá aumentar su actividad normativa para moderar el impacto de las tasas reales positivas (algo anticipó que relajarán el presidente de la entidad, Santiago Bausili) y que el Tesoro tendrá que intervenir más para cubrir la demanda de divisas.
Recordó que los depósitos del Tesoro en el BCRA equivalen a menos de una cuarta parte de los pagos mensuales de importaciones. El uso de los U$S14..396 millones desembolsados por el FMI podría acelerar la dolarización de carteras si no se cambia el clima de expectativas.
Remarcó que el Gobierno necesita “dar señales claras de cambio con una comunicación más activa y eficiente”. Hasta ahora, el mensaje oficial se limitó a publicaciones en redes sociales en las que Milei y Caputo insistieron en que nada cambiará. Según la consultora, esa estrategia deja dos opciones: que el resultado electoral no resulte relevante para el rumbo económico o que no exista un plan B. En ambos casos, concluyó que los cambios son inevitables.
A su turno, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, describió la situación como un entretiempo en el que el Gobierno debe “llegar como pueda” tras el golpe en la provincia de Buenos Aires. Resaltó que la derrota electoral en Buenos Aires mostró que Milei “no es un superhéroe” y que puede perder elecciones, lo que se suma a los reveses recientes en el Congreso y en el terreno político-electoral.
A su juicio, el objetivo inmediato en las cinco semanas hasta los comicios legislativos es “aguantar lo mejor posible”, ya que “no se cambia el caballo a mitad del río”. Subrayó que las decisiones más relevantes quedarán para después de octubre.
En su análisis, el gran desafío para el año próximo será avanzar hacia un tipo de cambio real más alto y una tasa de interés real más baja. Explicó que la incapacidad para acumular reservas impide reducir el riesgo país, que aumentó pese al acuerdo con el FMI y al desembolso de U$S14.000 millones. Según estimaciones de Equilibra, en octubre las reservas netas terminarán en torno a los U$S10.000 millones negativos, un deterioro respecto de los poco más de U$S2.000 millones negativos con los que comenzó el año.
Sigaut Gravina advirtió que cada vez que el Tesoro anuncia ventas de divisas para contener el dólar, el mercado reacciona con mayor desconfianza y eleva el riesgo país. La única salida, sostuvo, será promover un equilibrio externo que incentive exportaciones y desaliente importaciones, en paralelo con la disciplina fiscal. Solo con esa macro ordenada, indicó, podrá pensarse en retomar el crecimiento hacia el otoño.