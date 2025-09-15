Secciones
Artistas brasileños se fusionan con tucumanos en un show sin costo

Música gaúcha en Tucumán

Tucumán hoy será escenario de una de las paradas más esperadas de la expedición musical Porto Alegre - Tilcara, un proyecto que une a cinco artistas del sur de Brasil en una travesía artística de más de 2.000 kilómetros. El encuentro será a las 20.30 en La Colorida (Mendoza 2.955), con entrada libre y gratuita.

El grupo está formado por los músicos Marcelo Delacroix, Demétrio Xavier y Leandro Maia, la productora cultural Lia Zanini y el cineasta Juliano Ambrosini. Juntos, recorren el norte argentino con presentaciones en vivo, encuentros con artistas locales y registros audiovisuales para un futuro documental que contará esta experiencia de intercambio cultural.

La idea es que a Maia y su tropa se le sumen artistas tucumanos relacionados  no solo con la música, sino también con la danza, el teatro y hasta el cine.

Después de su paso por Salta y antes de continuar hacia Santiago del Estero y Resistencia, los artistas “gaúchos” desembarcan en la capital tucumana con un show íntimo que promete unir la sonoridad del sur de Brasil con el público local.

Esta también será la oportunidad de descubrir la voz sensible de Leandro Maia, las composiciones de Marcelo Delacroix y el repertorio latinoamericano de Demétrio Xavier, en una velada que celebra la diversidad y el encuentro.

“Cada parada de la expedición es un intercambio. No es solo un show, es un diálogo con los músicos y el público del lugar”, explican los organizadores.

El proyecto no se limita a las presentaciones en vivo: el cineasta Juliano Ambrosini registra todo el recorrido para realizar un documental que capture la esencia de esta integración cultural.

Charlas y mesas de debate

Además, los artistas participan en charlas y mesas de debate, compartiendo el trabajo de otros músicos de Río Grande del Sur y tendiendo puentes entre escenas musicales de distintos países.

La presentación de hoy en La Colorida es una oportunidad única para el público tucumano ya que será la única fecha de la expedición en la provincia y permitirá escuchar en vivo a tres referentes de la música independiente de Brasil.

La llamada música gaúcha es el corazón sonoro del sur de Brasil, con raíces que se nutren de un rico mestizaje cultural.

Un encuentro con la música del Brasil

Sus melodías evocan paisajes rurales y tradiciones compartidas con Uruguay y Argentina, y mezclan ritmos que recuerdan a la milonga y la chamarra. Es un género en el que predominan las guitarras y los arreglos vocales íntimos, con letras poéticas que hablan de identidad, viajes y emociones universales.

Conocer este repertorio es abrir una ventana a una tradición musical que conecta el extremo sur del continente con toda América Latina.

De esta forma, la propuesta va más allá de un simple recital; se trata de un encuentro que busca generar intercambio cultural y diálogo con el público.


