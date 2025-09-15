Cartas de lectores: el nuevo escenario de Trump

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos está configurando un nuevo escenario, bélico, político y económico, que sin duda afectará el orden del equilibrio mundial, necesario para el futuro de la humanidad. La decisión apresurada del mandatario norteamericano me recuerda al Plan Cóndor, diseñado por los servicios de inteligencia, de Estados Unidos como una herramienta de represión política y terrorismo de estado, puesto en práctica por las dictaduras militares, que según El Archivo del Terror, dejó 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos, y 400.000 encarcelados en los países que no aceptaban las imposiciones económicas, políticas e ideológicas del País del Norte. Al ex Plan Cóndor, en la era Trump, se lo llama Plan Narco, pero sin duda ambos persiguen los mismos objetivos. La actual herramienta de sometimiento económico, son los aranceles, con los que supuestamente Trump protege la industria, pero en la práctica es una herramienta para negociar con la competencia. En el caso particular, del conflicto con Venezuela, el periódico “New York Times” informó que en secreto Trump firmó una orden al Pentágono, para que diseñe una estrategia, que le permita actuar contra supuestos Cárteles de la Droga, en Latinoamérica, y poder encuadrar a Maduro, como Jefe del Cartel de los Soles. La estrategia del Presidente norteamericano, puede tropezar con dos obstáculos: el primero es la posibilidad, que la Corte Suprema de Estados Unidos, declare ilegales los aranceles, lo que implicaría la devolución de miles de millones de dólares, a las empresas afectadas, y la reacción de la oposición política; y el segundo es la posible repuesta política y económica, de los estados, que conforman el Brics, frente a cualquier intento de invasión armada a Venezuela.