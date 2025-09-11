Intento de sedición policial en Tucumán: condenaron a cuatro efectivos y un civil

El origen del conflicto estuvo vinculado a publicaciones en TikTok y YouTube realizadas por el abogado Gustavo Morales, quien ya fue condenado en este mismo expediente a tres años de prisión condicional e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. A partir de estos mensajes, se creó un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, que llegó a reunir más de mil integrantes, desde donde se alentaba a profundizar las medidas de protesta.