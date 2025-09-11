Intento de sedición policial en Tucumán: condenaron a cuatro efectivos y un civil

La Justicia provincial condenó a cuatro policías y un civil por el intento de sedición policial ocurrido entre enero y febrero de este año. La resolución se tomó en el marco de un juicio abreviado presentado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, y que contó con el consentimiento de la querella en representación del Gobierno de Tucumán.
Los imputados Ramón Eduardo Cabrera (cabo primero), Luis Marcelo Rivadeo (sargento), Diego Armando Ibarra (cabo primero), Sergio Javier Ponce (personal transitorio) y Carlos Alberto Córdoba (pintor) admitieron su responsabilidad en el delito de instigación a cometer sedición, en calidad de coautores.
De acuerdo a lo informado por la auxiliar fiscal Mónica Torchán, se acordó para los cinco acusados una pena de dos años de prisión en ejecución condicional y el cumplimiento de distintas reglas de conducta.
Cómo fue el intento de sedición
Según la investigación, entre el 29 de enero y el 25 de febrero de 2024, los acusados utilizaron distintos medios digitales para incitar al personal policial a la huelga y al acuartelamiento, en contra de sus superiores y en perjuicio del orden público.
El origen del conflicto estuvo vinculado a publicaciones en TikTok y YouTube realizadas por el abogado Gustavo Morales, quien ya fue condenado en este mismo expediente a tres años de prisión condicional e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. A partir de estos mensajes, se creó un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, que llegó a reunir más de mil integrantes, desde donde se alentaba a profundizar las medidas de protesta.
Otros acusados y condenas previas
En el marco de la misma causa ya había sido sentenciado Ramiro Rigo, colaborador de Morales, a dos años de prisión condicional.
En tanto, aún resta definir la situación procesal de otros tres imputados identificados como Coronel, Soria y Chebib.
Finalmente, la jueza interviniente resolvió admitir el convenio pleno de juicio abreviado, dejando firme la condena para los cinco acusados y cerrando así una nueva etapa en el expediente.