Lo condenaron en Noruega, se fugó y lo atraparon en Palermo

Un narcotraficante noruego de 35 años fue capturado en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo, tras una investigación llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) en coordinación con Interpol. El acusado tenía un pedido de captura internacional y había sido condenado en su país a 11 años y siete meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, asociación criminal y conducción en estado de ebriedad.