Lo condenaron en Noruega, se fugó y lo atraparon en Palermo

El hombre, de 35 años, había escapado de su país tras ser sentenciado por narcotráfico, asociación criminal y conducir en estado de ebriedad.

Hace 21 Min

Un narcotraficante noruego de 35 años fue capturado en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo, tras una investigación llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) en coordinación con Interpol. El acusado tenía un pedido de captura internacional y había sido condenado en su país a 11 años y siete meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, asociación criminal y conducción en estado de ebriedad.

La operación estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Federal de Investigaciones. Según fuentes policiales citadas por TN, la detención fue posible luego de que se recibiera la alerta roja emitida por Interpol.

A partir de la notificación, los agentes realizaron un exhaustivo trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de bases de datos públicas y privadas, además del uso de herramientas informáticas provistas por la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-Interpol).

De forma paralela, se mantuvo un intercambio permanente de información con la Oficina Central Nacional (OCN) de Oslo, lo que permitió detectar una vivienda en Palermo utilizada como alquiler temporario y con alta circulación de turistas extranjeros.

Tras montar un operativo de vigilancia discreta, los efectivos identificaron al sospechoso cuando caminaba por Paraguay al 3900. Una vez confirmada su identidad, fue arrestado en la vía pública.

A disposición de la Justicia

El detenido había huido de Noruega para evitar cumplir su condena. Ahora quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la secretaria Verónica Lara, quienes deberán avanzar con el proceso judicial y la extradición solicitada por su país de origen.

Con esta captura, la PFA suma un nuevo caso exitoso en la cooperación internacional contra el crimen organizado, en un operativo que combinó tareas de inteligencia, tecnología y coordinación con autoridades extranjeras.

