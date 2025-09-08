Secciones
El tiempo en Tucumán: la semana arranca soleada y se espera mucho calor

La sensación térmica llegó a 5 °C. La nubosidad descenderá durante la tarde. El pronóstico extendido.

MÁS CÁLIDO. El lunes estará mayormente soleado y marcará el inicio de una semana cálida. MÁS CÁLIDO. El lunes estará mayormente soleado y marcará el inicio de una semana cálida. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 32 Min

El pronóstico del tiempo para Tucumán y la región anuncia para esta semana temperaturas primaverales, con máximas que llegarían hasta los 30 °C. Eso sí, las mañanas seguirán frescas, por lo que se volverá habitual volver a casa con el abrigo abajo del brazo. Para hoy, se esperan 23 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el lunes comenzó con cielo algo nublado, una humedad del 77% y vientos leves del sudoeste. La mínima fue de 6.7 °C, mientras que la sensación térmica llegó a 5 °C. 

Con la nubosidad en descenso, para el mediodía se anuncian 20 °C y una humedad cercana al 40%. Los vientos serán suaves del sector sur. La máxima de 23 °C se espera durante las horas de la tarde. 

Hacia la noche la nubosidad será escasa y la humedad se mantendrá por encima del 50%. La temperatura retrocederá hasta los 13 °C hasta la medianoche. Los vientos soplarán desde el noroeste.  

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo serían similares el martes y el miércoles, con nubosidad variable, pero con máximas que oscilarán entre los 28 °C y los 30 °C, con mínimas que subirán hasta los 10 °C como piso.

El pronóstico augura para el jueves un leve descenso de la temperatura, que seguirá siendo alta ya que la máxima sería de al menos 24 °C. A partir del viernes y durante todo el fin de semana, las máximas podrían superar los 30 °C. 

