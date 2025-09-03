Secciones
Cartas de lectores: candidaturas testimoniales
Hace 4 Hs

Es importante dejar en claro ante la ciudadanía la situación que se plantea con las llamadas “candidaturas testimoniales”, tema recurrente en los comicios de los últimos años. Al margen del debate jurídico sobre la legalidad o no de estas llamadas candidaturas, es de hacer notar que ante el razonamiento normal de cualquier ciudadano, las testimoniales son un recurso de última, porque se supone que el espacio al que pertenecen no cuenta, detrás del candidato testimonial, con otros nombres que sean competitivos o que tengan un liderazgo propio. Entonces, es casi indiferente y sin interés la nómina de los restantes candidatos. También, siguiendo el mismo razonamiento, se siente al votar la incongruencia de hacerlo por alguien que no es candidato -en los términos de ley- porque si llegara a ganar, ya por anticipado manifestó que no va a ocupar el cargo que obtuvo mediante el voto. Para que el derecho a elegir las autoridades se realice en plenitud, es esencial que el ciudadano conozca de la mejor manera al candidato que prefiere votar. Si éste no va asumir, quiere decir que es un candidato incompleto, porque no reúne los requisitos de tal, y por tanto, no puede encabezar una lista de candidatos para la votación. Por lo tanto, es conveniente volver a las fuentes de la democracia, Grecia o algo parecido, donde los ciudadanos en condiciones de votar se reunían en una plaza y por el voto directo decidían su elección.

Rafael Díaz Augier                             

rafadiazaugier@gmail.com

Google abre sus puertas a estudiantes argentinos de Abogacía

Techint abre más de 200 prácticas de verano para estudiantes universitarios

La ExpoCON reúne IA, videojuegos y bioeconomía en un mismo escenario

Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio

El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse

Quién es Priscila Rojas, la “doble” de la China Suárez que conquistó Instagram

Efemérides del miércoles 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

¿Qué es "La Cofconeta"? el fenómeno viral que ocurrió por accidente tras una serie de comentarios desopilantes

Feng Shui para septiembre: esta es la mejor ubicación para tu Gato de la Fortuna

Quién es Priscila Rojas, la “doble” de la China Suárez que conquistó Instagram

El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse

Recuerdos fotográficos: 1937. Comienzos del colegio Guillermina

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

