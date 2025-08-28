Secciones
Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

La tonadillera habría conocido la noticia de la ruptura de su hijo a través de la revista Semana. Según Leticia Requejo, la cantante no ha tenido intención de contactar con Kiko tras el anuncio.

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, después de once años juntos y dos hijas en común, continúa generando repercusiones en el entorno familiar. Una de las más llamativas es la reacción -o más bien la falta de ella- de Isabel Pantoja.

Según reveló la periodista Leticia Requejo en el programa TardeAR, la tonadillera se habría enterado de la ruptura de su hijo al mismo tiempo que el resto de los españoles: a través de la portada de la revista Semana. El distanciamiento que mantienen madre e hijo desde hace años habría sido determinante para que Pantoja no recibiera la noticia de manera directa.

Requejo aseguró en Telecinco que, hasta la tarde del miércoles, Isabel Pantoja no había mostrado intención de ponerse en contacto con Kiko Rivera ni tampoco de interesarse por cómo se encontraba tras el final de su matrimonio.

La periodista también ofreció más detalles sobre la situación de la pareja. Según sus fuentes, Kiko e Irene llevaban “meses muy complicados” y aunque ambos intentaron salvar la relación, fue ella quien finalmente tomó la decisión.

Irene Rosales, quien decidió poner fin

“Ha sido una decisión meditada, tomada hace más de mes y medio, y ha sido Irene quien ha dado el paso”, explicó Requejo. La colaboradora señaló que los cambios de actitud de Kiko Rivera en los últimos tiempos habrían pasado factura a Rosales, que ya no pudo sostener más la relación.

Por su parte, el DJ no esperaba que la separación se hiciera efectiva de manera definitiva, según la información difundida.

Con este nuevo capítulo, la distancia entre Isabel Pantoja y su hijo parece profundizarse aún más, mientras que Irene Rosales opta por empezar una nueva etapa tras once años de convivencia con Kiko Rivera.

