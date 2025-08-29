Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Kiko Rivera ha querido dar una noticia que devuelve la ilusión a sus seguidores tras confirmar hace unas semanas su separación de Irene Rosales. El dj, que reconoció sentirse “bajo de ánimos” y pidió tiempo para instalarse en su nueva casa y adaptarse a esta nueva etapa, ha encontrado motivos para recuperar la sonrisa: la música.
A través de su perfil de Instagram, donde se ha mostrado más activo que nunca desde su ruptura, el hijo de Isabel Pantoja compartió un mensaje inspirador: “Cree en ti, en tu fuerza y en tu camino”. Una reflexión con la que quiso animar a su comunidad digital y que anticipaba la sorpresa que estaba por anunciar.
Vuelve a los escenarios en septiembre
El hermano de Isa Pantoja confirmó que en septiembre volverá a actuar en directo y que ya tiene tres fechas cerradas en su agenda. Los conciertos serán:
- 13 de septiembre en Lugo
- 19 de septiembre en Coruña
- 20 de septiembre en Écija
“De momento, estas son nuestras citas en septiembre”, escribió Rivera, dejando entrever que podrían sumarse más actuaciones en las próximas semanas.
Una nueva etapa personal y profesional
Tras once años de relación con Irene Rosales, nueve de ellos casados y con dos hijas en común, Kiko Rivera afronta un periodo de cambios en lo personal. Sin embargo, lejos de caer en el desánimo, ha querido transformar esta etapa en una oportunidad para enfocarse en lo que más le apasiona: la música y su faceta como dj.
“La confianza propia es la clave que abre todas las puertas”, escribió el primo de Anabel Pantoja en redes, mostrando un lado más reflexivo y centrado en sí mismo, sin olvidar el cariño que recibe de sus hijas y de sus seguidores.
La ilusión de Kiko Rivera con sus fans
Kiko Rivera ha insistido en que quiere que sus seguidores formen parte activa de este nuevo capítulo de su vida. Por ello, además de compartir reflexiones personales, los ha invitado a acompañarle en estos conciertos tan importantes para él, en un momento en el que busca fuerza y estabilidad a través de la música.
Todo apunta a que las tres citas confirmadas en septiembre serán solo el inicio de una gira más amplia que podría marcar el renacer profesional y personal del artista.