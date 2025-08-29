Secciones
España

Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

El hijo de Isabel Pantoja, que atraviesa un proceso de adaptación a su nueva vida, lo ha compartido con sus seguidores.

KIKO RIVERA. El DJ anunció fechas para septiembre, tras su ruptura con Irene Rosales. KIKO RIVERA. El DJ anunció fechas para septiembre, tras su ruptura con Irene Rosales. FOTO/RTVE
Hace 1 Hs

Kiko Rivera ha querido dar una noticia que devuelve la ilusión a sus seguidores tras confirmar hace unas semanas su separación de Irene Rosales. El dj, que reconoció sentirse “bajo de ánimos” y pidió tiempo para instalarse en su nueva casa y adaptarse a esta nueva etapa, ha encontrado motivos para recuperar la sonrisa: la música.

A través de su perfil de Instagram, donde se ha mostrado más activo que nunca desde su ruptura, el hijo de Isabel Pantoja compartió un mensaje inspirador: “Cree en ti, en tu fuerza y en tu camino”. Una reflexión con la que quiso animar a su comunidad digital y que anticipaba la sorpresa que estaba por anunciar.

Vuelve a los escenarios en septiembre

El hermano de Isa Pantoja confirmó que en septiembre volverá a actuar en directo y que ya tiene tres fechas cerradas en su agenda. Los conciertos serán:

- 13 de septiembre en Lugo

- 19 de septiembre en Coruña

- 20 de septiembre en Écija

“De momento, estas son nuestras citas en septiembre”, escribió Rivera, dejando entrever que podrían sumarse más actuaciones en las próximas semanas.

Una nueva etapa personal y profesional

Tras once años de relación con Irene Rosales, nueve de ellos casados y con dos hijas en común, Kiko Rivera afronta un periodo de cambios en lo personal. Sin embargo, lejos de caer en el desánimo, ha querido transformar esta etapa en una oportunidad para enfocarse en lo que más le apasiona: la música y su faceta como dj.

“La confianza propia es la clave que abre todas las puertas”, escribió el primo de Anabel Pantoja en redes, mostrando un lado más reflexivo y centrado en sí mismo, sin olvidar el cariño que recibe de sus hijas y de sus seguidores.

La ilusión de Kiko Rivera con sus fans

Kiko Rivera ha insistido en que quiere que sus seguidores formen parte activa de este nuevo capítulo de su vida. Por ello, además de compartir reflexiones personales, los ha invitado a acompañarle en estos conciertos tan importantes para él, en un momento en el que busca fuerza y estabilidad a través de la música.

Todo apunta a que las tres citas confirmadas en septiembre serán solo el inicio de una gira más amplia que podría marcar el renacer profesional y personal del artista.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales
1

Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor
2

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno
3

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Más Noticias
Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

Septiembre llegará con calor anómalo y riesgo de lluvias torrenciales o DANA en el Mediterráneo

Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

Comentarios