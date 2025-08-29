Cronología de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales: meses de crisis hasta la separación definitiva

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha generado un gran revuelo mediático. Tras once años de relación y dos hijas en común, la pareja ha decidido poner fin a su matrimonio. Aunque en un primer momento ninguno de los dos quiso detallar las causas, ya se conocen los motivos que habrían provocado esta ruptura definitiva.
Kiko Rivera confirma la separación con un comunicado
Este miércoles, el DJ anunciaba públicamente la noticia a través de un comunicado en el que aseguraba que no buscará beneficio económico ni acudirá a los platós de televisión para hablar de su vida privada.
“No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas”, escribió Kiko Rivera.
El hijo de Isabel Pantoja explicó que ha tardado “mucho” en alcanzar la paz mental que hoy siente y que ahora comienza una nueva etapa, centrado en adaptarse a su “nueva vida”.
Los motivos de la separación: meses de difícil convivencia
Según informó Pepe del Real en el programa Vamos a ver, la ruptura no se ha producido de manera repentina. La pareja llevaba varios meses bajo el mismo techo, pero con vidas completamente separadas.
“Llevan meses de difícil convivencia. Estos meses han sido bastante duros”, reveló el periodista, confirmando además que en la decisión no han intervenido terceras personas.
El mismo colaborador aseguró que fue Irene Rosales quien tomó la iniciativa de separarse. Por su parte, Kiko ya habría abandonado el domicilio familiar, aunque ha decidido permanecer cerca para poder estar presente en el día a día de sus hijas.
“La convivencia era imposible”
La periodista Marisa Martín Blázquez añadió que la ruptura se produjo realmente el pasado mes de mayo, aunque ambos optaron por esperar a después del verano para hacerlo público.
El motivo principal, según explicó, fue que “en el último año, la convivencia era imposible”. La decisión de comunicarlo más tarde habría sido tomada pensando en el bienestar de sus hijas.
El mensaje de Irene Rosales a su círculo más cercano
La también colaboradora Alexia Rivas contó que Irene Rosales avisó a su entorno la semana pasada a través de un mensaje de texto en el que confirmaba su separación.
En dicho mensaje, Irene explicaba que se trataba de una decisión “firme” y que había tardado en dar el paso por sus hijas. Además, confesaba sentirse sola y llevar “una vida independiente, casi de soltera”, incluso estando dentro de la relación.
La historia de amor que llega a su fin
Kiko Rivera e Irene Rosales comenzaron su relación en 2012 y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del panorama español. Tras más de una década juntos, y con dos hijas en común, ambos han decidido emprender caminos separados, poniendo fin a una historia marcada por momentos felices, pero también por complicaciones en la convivencia.