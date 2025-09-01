Kiko Rivera e Irene Rosales firman un rápido acuerdo de divorcio: “Está redactado y listo para firmar”

El proceso de divorcio llega tras semanas de rumores y nuevas informaciones. Entre ellas, la que apunta a que el DJ habría mantenido una relación paralela durante años, incluso estando casado con Rosales. Un confidente aseguró que se trataba de una mujer a la que conoció en 2018 y con la que vivió una historia que se prolongó en el tiempo, llegando incluso a ser vistos juntos en Nueva York.