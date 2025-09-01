Secciones
Kiko Rivera e Irene Rosales firman un rápido acuerdo de divorcio: “Está redactado y listo para firmar”

Una colaboradora aseguró que la pareja tiene tanta prisa y tan buen entendimiento que el trámite se resolverá de manera inmediata.

Hace 1 Hs

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales avanza a pasos agigantados. Según reveló Almudena del Pozo en el programa Fiesta, el acuerdo de divorcio entre ambos ya está redactado y listo para firmarse. La colaboradora aseguró que la pareja tiene tanta prisa y tan buen entendimiento que el trámite se resolverá de manera inmediata.

Pese a la ruptura, las declaraciones públicas de ambos dejan ver que mantienen un trato cordial y que el bienestar de sus dos hijas sigue siendo la prioridad. “Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida”, expresó Rivera en sus redes sociales.

El proceso de divorcio llega tras semanas de rumores y nuevas informaciones. Entre ellas, la que apunta a que el DJ habría mantenido una relación paralela durante años, incluso estando casado con Rosales. Un confidente aseguró que se trataba de una mujer a la que conoció en 2018 y con la que vivió una historia que se prolongó en el tiempo, llegando incluso a ser vistos juntos en Nueva York.

Aunque estas revelaciones han dado de qué hablar, lo cierto es que la expareja ha preferido centrarse en cerrar su separación de manera rápida y amistosa, evitando un enfrentamiento público.

