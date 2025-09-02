Desde mañana se completa el pago salarial a los trabajadores estatales: el cronograma

La Tesorería de la provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda -área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción- dio a conocer el resto del cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma complementaria, con lo cual se concluirá la planilla salarial de los trabajadores estatales.
Miércoles 3 de septiembre
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 4 de septiembre
Administración central
Educación, establecimientos provinciales (escuelas provinciales, rep. 18; escuelas secundarias transferidas, rep. 25, 26 y 27)
Defensoría del Pueblo
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Asignaciones a ex empleados de talleres de Tafí Viejo
Comunas rurales
Viernes 5 de septiembre
Municipios del interior
Poder Judicial (centro judicial Concepción, centro judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia, juzgados de Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.Pa.P.yS.)
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Educación, establecimientos públicos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)