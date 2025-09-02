Secciones
Política

Desde mañana se completa el pago salarial a los trabajadores estatales: el cronograma

Comenzará con los empleados de la sanidad y seguridad, entre otros.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

La Tesorería de la provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda -área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción- dio a conocer el resto del cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma complementaria, con lo cual se concluirá la planilla salarial de los trabajadores estatales.

Miércoles 3 de septiembre

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 4 de septiembre

Administración central

Educación, establecimientos provinciales (escuelas provinciales, rep. 18; escuelas secundarias transferidas, rep. 25, 26 y 27)

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia – Héroes de Malvinas

Asignaciones a ex empleados de talleres de Tafí Viejo

Comunas rurales

Viernes 5 de septiembre

Municipios del interior

Poder Judicial (centro judicial Concepción, centro judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia, juzgados de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.Pa.P.yS.)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Educación, establecimientos públicos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
1

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
3

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
4

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
5

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?
6

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

Más Noticias
Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Con 20 años, fundó una micronación en Europa y la gobierna desde el exilio

Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

Comentarios