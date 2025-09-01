Secciones
Seguridad

Alberdi estrenó un sistema de vigilancia con IA durante su tradicional fiesta

Por primera vez, la ciudad implementó cámaras domo PTZ con inteligencia artificial para monitorear a las más de 45.000 personas que participaron del evento.

Alberdi estrenó un sistema de vigilancia con IA durante su tradicional fiesta
Hace 1 Hs

Alberdi vivió este fin de semana una de sus celebraciones más concurridas, con la asistencia de más de 45.000 personas provenientes de distintas localidades. Pero además del despliegue cultural, la novedad estuvo en la seguridad: se puso a prueba un sistema de vigilancia con inteligencia artificial, que incluyó cámaras domo PTZ y un centro de monitoreo móvil.

Según informaron los organizadores, se instalaron entre 10 y 12 cámaras en intersecciones clave de la ciudad, controladas por cinco operadores que trabajaron en coordinación con la Policía de Tucumán. La ubicación estratégica de los equipos permitió vigilar en tiempo real los principales puntos de concentración, como accesos y plazas.

El operativo se enmarcó en la planificación del Ministerio del Interior, conducido por Darío Monteros, y bajo la coordinación del interventor Guillermo Norry. El Centro de Monitoreo Móvil estuvo equipado con sistemas de IA, lectores automáticos de patentes y reconocimiento facial.

“Es la primera vez que en Alberdi se utilizan este tipo de dispositivos de seguridad. Esto nos dio la posibilidad de intervenir rápidamente ante un accidente o cualquier situación irregular”, destacó Marcelo Moreno, secretario de Seguridad.

El resultado fue una fiesta masiva, ordenada y sin incidentes graves, donde vecinos y visitantes disfrutaron del espectáculo en un marco seguro. Tanto las autoridades como los organizadores valoraron la coordinación interinstitucional y el comportamiento del público.

“Salió todo muy bien para tratarse de una primera prueba con herramientas de estas características”, señalaron, calificando la experiencia como un avance clave en seguridad preventiva para la ciudad.

Temas AlberdiInteligencia Artificial
