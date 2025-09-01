Alberdi estrenó un sistema de vigilancia con IA durante su tradicional fiesta

Alberdi vivió este fin de semana una de sus celebraciones más concurridas, con la asistencia de más de 45.000 personas provenientes de distintas localidades. Pero además del despliegue cultural, la novedad estuvo en la seguridad: se puso a prueba un sistema de vigilancia con inteligencia artificial, que incluyó cámaras domo PTZ y un centro de monitoreo móvil.