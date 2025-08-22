Horror en México: encontraron seis cabezas humanas al costado de una ruta de Tlaxcala

Medios locales reportaron que un automovilista que transitaba por la zona alrededor de las 7 (hora local) alertó a las autoridades tras encontrar un costal sospechoso. Minutos después, efectivos de la policía municipal confirmaron el contenido del paquete y acordonaron el área, a la espera de peritos y de refuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.