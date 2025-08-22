Secciones
Horror en México: encontraron seis cabezas humanas al costado de una ruta de Tlaxcala

Las autoridades indicaron que, aunque los restos fueron localizados en un sector aledaño a la vía, aún no se ha determinado si en ese lugar se cometieron los crímenes.

Hace 1 Hs

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, México, confirmó el macabro hallazgo de seis cabezas humanas abandonadas cerca de una carretera que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala.

Según el comunicado oficial de la fiscalía, tras el descubrimiento se abrió una carpeta de investigación. “Al tomar conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para realizar las primeras indagatorias”, detalló la dependencia.

Las autoridades indicaron que, aunque los restos fueron localizados en un sector aledaño a la vía, aún no se ha determinado si en ese lugar se cometieron los crímenes. Se estima que se trataría de un ajuste de cuentas, aunque continúan las pesquisas para determinar responsabilidades.

Primeras pericias 

Medios locales reportaron que un automovilista que transitaba por la zona alrededor de las 7 (hora local) alertó a las autoridades tras encontrar un costal sospechoso. Minutos después, efectivos de la policía municipal confirmaron el contenido del paquete y acordonaron el área, a la espera de peritos y de refuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Las primeras pericias revelaron que tres de las cabezas pertenecían a hombres que habían sido reportados como desaparecidos en la entidad poblana, específicamente en la capital y en San Martín Texmelucan.

