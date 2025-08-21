El Senado rechazó el decreto de Milei que buscaba desarticular el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP

Con amplia mayoría, el Senado de la Nación rechazó el decreto 345/25 que pretendía desarticular al Instituto Nacional del Teatro (INT) y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). La votación arrojó 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención, en una sesión que se convirtió en un triunfo clave para el sector cultural.