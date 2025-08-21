Secciones
El Senado rechazó el decreto de Milei que buscaba desarticular el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP

Con este resultado, el Congreso volvió a poner un límite a las políticas de ajuste del gobierno Nacional, que había impulsado el decreto en sintonía con otras medidas de recorte y reestructuración del Estado.

Hace 25 Min

Con amplia mayoría, el Senado de la Nación rechazó el decreto 345/25 que pretendía desarticular al Instituto Nacional del Teatro (INT) y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). La votación arrojó 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención, en una sesión que se convirtió en un triunfo clave para el sector cultural.

“¡Lo logramos entre todos!”: la reacción del teatro independiente

Apenas conocida la noticia, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) celebró en redes sociales:

“¡Lo logramos entre todos! Podemos decir con orgullo que la lucha vale la pena. Ahora a seguir alertas para que el Gobierno retrotraiga todas sus acciones inconstitucionales y cumpla con la ley”.

La organización destacó que, si bien se frenó el vaciamiento del INT, la lucha continúa, dado que el Ejecutivo ya había avanzado en mayo con el decreto 531/25, que redujo su estructura y nombró como director general a Federico Brunetti.

El rechazo al vaciamiento cultural

El decreto 345/25 había sido publicado en mayo en el Boletín Oficial y generó un inmediato repudio de sectores culturales, gremiales y académicos. La Cámara de Diputados lo había rechazado a comienzos de agosto y ahora el Senado consolidó ese rechazo.

Durante tres meses, artistas, trabajadores de la cultura y organizaciones comunitarias se movilizaron tanto en las calles como en el Congreso para defender la vigencia de estas instituciones.

Repercusiones del sector cultural

La Asociación Argentina de Actores calificó la decisión como un “triunfo de la comunidad cultural”.

La SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) afirmó: “¡Lo logramos! El teatro argentino sigue de pie”.

Desde la Provincia de Buenos Aires, la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, expresó:

“Una vez más, el enorme colectivo de la cultura popular y comunitaria enfrentó y frenó, con coraje y organización, a un gobierno que quiere arrasar con nuestra identidad”.

Un freno a la “motosierra cultural”

Con este resultado, el Congreso volvió a poner un límite a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, quien había impulsado el decreto en sintonía con otras medidas de recorte y reestructuración del Estado.


