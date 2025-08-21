“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Pasada la medianoche del jueves, Felipe Loyola y Pablo Galdames decidieron romper el silencio. Los dos futbolistas chilenos de Independiente, que vivieron de cerca la brutalidad desatada en el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, fueron los primeros en expresarse públicamente. Lo hicieron a través de sus redes sociales y dejaron mensajes cargados de angustia, críticas y reclamos de responsabilidad.
Loyola, mediocampista del “Rojo” y también parte de la selección trasandina, publicó una historia en Instagram con fondo negro y letras blancas. “Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba”, escribió. Más tarde, sumó otra reflexión: “Una pena gigante. Todavía no creo lo que vi. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”.
El volante incluso regresó al campo de juego luego de la suspensión para acompañar a los hinchas que habían bajado al césped en busca de resguardo. Su reacción fue una de las más comentadas en la noche que dejó a Avellaneda en estado de conmoción.
Poco después, Galdames se sumó al repudio. En un tono más reflexivo, el ex Vélez subrayó: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”. Y agregó: “Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”.
El mediocampista cerró su mensaje con un pedido directo: “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos no se puede volver a repetir nunca más”.
Las palabras de ambos jugadores tomaron un peso especial por su doble condición: son parte del plantel de Independiente, pero también compatriotas de la parcialidad visitante que protagonizó los disturbios. En medio de los cruces dirigenciales y la incertidumbre por la decisión de Conmebol, las voces de Loyola y Galdames se sumaron al reclamo generalizado para que se tomen medidas concretas.