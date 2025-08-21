“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Poco después, Galdames se sumó al repudio. En un tono más reflexivo, el ex Vélez subrayó: “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”. Y agregó: “Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”.