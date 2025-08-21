Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof tras los graves incidentes en el partido de Independiente

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó fuertes críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de los graves incidentes ocurridos durante el partido de Independiente-Universidad de Chile.
“Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, afirmó la funcionaria nacional en X (antes llamada Twitter).
En la misma línea, acusó a la gestión provincial de mantener vínculos con barras y otros sectores conflictivos: “Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden".
"Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean", subrayó.
Por último, apuntó directamente contra Kicillof, cuestionando su capacidad para garantizar la seguridad en los estadios: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.
