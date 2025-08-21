Luna negra 2025: dos poderosos rituales para aprovechar su energía al máximo

¿Qué rituales hacer durante la Luna Negra para aprovechar su energía?

Para la espiritualidad y el esoterismo, la Luna Negra es un momento de gran poder para la introspección y la renovación. Su energía es vista como un lienzo en blanco, ideal para sembrar nuevas intenciones y limpiar el camino para nuevos ciclos. A continuación, te mostramos dos de los rituales más comunes para aprovechar este fenómeno.