Secciones
SociedadActualidad

Luna negra 2025: dos poderosos rituales para aprovechar su energía al máximo

Agosto de 2025 se destaca por un inusual evento astronómico: la Luna Negra, un fenómeno que sucederá este viernes 22 de agosto.

Luna negra: en agosto ocurrirá este inusual fenómeno astronómico Luna negra: en agosto ocurrirá este inusual fenómeno astronómico
Hace 1 Hs

El viernes 22 de agosto se activará un poderoso portal energético con la Luna Negra, un evento que puede tener efectos tanto positivos como negativos. Este fenómeno ocurre cuando se registran dos lunas nuevas en un mismo mes.

Nuevo eclipse de Luna Roja en septiembre: ¿será visible desde Argentina?

Nuevo eclipse de Luna Roja en septiembre: ¿será visible desde Argentina?

A diferencia de la Luna llena, la Luna nueva oscura no es visible, de ahí su nombre. El hecho de que este año el evento caiga en viernes ha llevado a los expertos en astrología a recomendar que se aprovechen sus energías.

¿Qué rituales hacer durante la Luna Negra para aprovechar su energía?

Para la espiritualidad y el esoterismo, la Luna Negra es un momento de gran poder para la introspección y la renovación. Su energía es vista como un lienzo en blanco, ideal para sembrar nuevas intenciones y limpiar el camino para nuevos ciclos. A continuación, te mostramos dos de los rituales más comunes para aprovechar este fenómeno.

Ritual para manifestar tus deseos

Este ritual es el más popular para la Luna Negra porque se enfoca en el poder de los nuevos comienzos. Para realizarlo, necesitas papel, un bolígrafo, una vela (blanca o negra) y un recipiente seguro para quemar.

- Buscar un lugar tranquilo y encender la vela.

- Meditar sobre lo que se quiere atraer a tu vida. Ser detallado con tus objetivos, sueños y la persona en la que deseas convertirte.

- Escribir tus intenciones en el papel, pero redactadas como si ya fueran una realidad (por ejemplo, en lugar de "Quiero prosperidad", escribe "Soy abundante").

- Leer tus intenciones en voz alta con convicción.

- Quemar el papel con la vela, visualizando los deseos elevándose al universo.

- Guardar las cenizas en un lugar especial o entiérralas para simbolizar la siembra de tus deseos.

Ritual de limpieza y purificación

Este ritual está diseñado para deshacerte de energías negativas, hábitos no deseados o cualquier situación que ya no te sirva. Para este ritual, necesitarás un papel, un bolígrafo, una vela negra (o una blanca), un recipiente seguro, y de forma opcional, salvia, palo santo o sal gruesa.

- Encender la vela y en el papel escribir todo lo que deseas dejar ir: miedos, resentimientos, malos hábitos, etc.

- Leer la lista en voz alta y quemar el papel con la vela, mientras se visualiza cómo esas energías se disuelven.

- Mientras el papel se quema, decir una afirmación como: "Dejo ir lo que ya no me sirve para dar espacio a lo nuevo".

- Si se desea, se puede limpiar el hogar sahumeando con salvia o palo santo para purificar el ambiente.

Temas la Luna
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luna Negra en Argentina: qué significa y cuándo ocurrirá este fenómeno poco común

Luna Negra en Argentina: qué significa y cuándo ocurrirá este fenómeno poco común

¿Qué hay en el interior de la Luna?: el descubrimiento que sorprende a la ciencia

¿Qué hay en el interior de la Luna?: el descubrimiento que sorprende a la ciencia

Nuevo eclipse de Luna Roja en septiembre: ¿será visible desde Argentina?

Nuevo eclipse de Luna Roja en septiembre: ¿será visible desde Argentina?

Una nueva carrera espacial: la NASA se apresura para construir un reactor nuclear en la Luna

Una nueva carrera espacial: la NASA se apresura para construir un reactor nuclear en la Luna

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
5

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Comentarios