Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Es importante aclarar que Luna Negra no es un término astronómico oficial, sino una forma popular de nombrar un patrón inusual de la Luna Nueva. El fenómeno del 23 de agosto de 2025 es una de esas apariciones excepcionales, que no volverá a repetirse hasta el año 2027. Durante la Luna Nueva, nuestro satélite se posiciona entre la Tierra y el Sol, lo que hace que su cara iluminada quede oculta. Por lo tanto, esta Luna Negra no será visible en el cielo de Chile ni en ningún otro lugar del mundo.