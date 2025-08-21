La Provincia le exigió a Concepción que avance con la obra en la ruta 329

El escrito está dirigido al intendente Alejandro Molinuevo y lleva las firmas del ministro Marcelo Nazur (Obras Públicas) y del administrador de la DPV, Pablo Díaz. Se hace mención a que la Provincia culminó la totalidad de los trabajos e inauguró el tramo entre la 158 y la nueva 38 (casi 34 kilómetros). Además, expone que el gobierno provincial y el municipal firmaron en diciembre de 2024 un convenio para terminar de manera conjunta un tramo de la ruta 329 entre la nueva y la vieja traza de la ruta 38 (menos de cuatro kilómetros).