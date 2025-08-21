Secciones
La Provincia le exigió a Concepción que avance con la obra en la ruta 329
POLÉMICA. Las tareas conjuntas por la ruta generaron tensiones. POLÉMICA. Las tareas conjuntas por la ruta generaron tensiones.
Hace 5 Hs

La controversia que escaló y generó tensiones políticas entre la Provincia y Concepción por la ruta 329 sumó un nuevo capítulo. El Ministerio de Obras Públicas de Tucumán y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solicitaron al Municipio, por vía formal, que cumpla con su parte del convenio de cooperación y avance con la obra en la ruta para poder concluir la carpeta asfáltica en tiempo y forma. Básicamente, requieren por escrito que se completen las tareas de cordón cuneta para poder avanzar.

El escrito está dirigido al intendente Alejandro Molinuevo y lleva las firmas del ministro Marcelo Nazur (Obras Públicas) y del administrador de la DPV, Pablo Díaz. Se hace mención a que la Provincia culminó la totalidad de los trabajos e inauguró el tramo entre la 158 y la nueva 38 (casi 34 kilómetros). Además, expone que el gobierno provincial y el municipal firmaron en diciembre de 2024 un convenio para terminar de manera conjunta un tramo de la ruta 329 entre la nueva y la vieja traza de la ruta 38 (menos de cuatro kilómetros).

Fin de las tareas

Sobre este último tramo, la Provincia señaló que culminó la totalidad de las tareas de demolición de la calzada existente y el retiro del producto en demolición, entre otras tareas. Además, consignó que el dicho camino “resta únicamente que vuestro Municipio realice, con los aportes comprometidos en el convenio de referencia, calzada de hormigón H30 más cordones”.

“Con la intención de cumplir con el plazo previsto en la cláusula cuarta del convenio en cuestión (180 días hábiles), le rogamos tenga a bien avanzar con la construcción del cordón cuneta correspondiente (...) a efecto de que esta repartición pueda ejecutar la carpeta de concreto asfáltico prevista para dicho tramo. Reiteramos que la demora en la ejecución de los aportes y tareas asumidas por vuestro municipio compromete recursos de esta dirección más allá de las previsiones efectuadas e impide la habilitación total de la ruta en construcción”, expusieron los funcionarios provinciales.

La polémica se desató días atrás, cuando la Provincia responsabilizó al Municipio por las demoras en la obra. Mediante un comunicado, la Intendencia desmintió esa versión y habló de incumplimientos de la DPV. Dicho texto generó crispaciones, al punto que Molinuevo acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de enviarle expresiones personales y ofensivas. Dijo que lo trató de “mala persona y falso” y le aconsejó que “no se haga el pícaro”.

Concepción Dirección Provincial de Vialidad Osvaldo Jaldo Alejandro Molinuevo Marcelo Nazur
